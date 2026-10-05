Окупанти заявили, що у Покровську, Кураховому та Селидовому зʼявилися “опорні пункти” для школярів

Навчання в так званій "ДНР". Ілюстративне фото: з російських джерел

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Окупаційна влада так званої “ДНР” нібито створила “опорні пункти” для навчання школярів у Покровську, Кураховому та Селидовому. За заявами загарбників, ці осередки працюватимуть на базі однієї з горлівських шкіл, однак раніше у цьому місті не змогли розпочати навчальний рік через безпекову ситуацію. Як це зможуть забезпечити у населених пунктах, які ще ближче до лінії фронту, — невідомо.

Про відкриття осередків заявила фейкова заступниця очільника “уряду ДНР” Лариса Толстикіна.

Псевдопосадовиця у коментарі пропагандистам стверджує, що для дітей з так званих “Курахівського та Красноармійського муніципальних округів” організували дистанційне навчання на базі школи № 58 у Горлівці. Однак у самому місті, за заявами фейкового голови Івана Приходька, навчальний рік не змогли розпочати через погіршення безпекової ситуації.

Разом із тим інтенсивність атак не завадила окупантам створити “опорні пункти” для школярів в Кураховому, Курахівці, Селидовому та Покровську. Їх нібито оснастили компʼютерною технікою та підручниками. Скільки дітей мають навчатися за таких умов та як цей процес організують в населених пунктах, які ще ближче до лінії бойового зіткнення, ніж Горлівка, — окупаційна влада не уточнює, як і не публікує світлин з таких осередків.

“Попри складні умови, діти повинні мати можливість навчатися, здобувати знання та продовжувати освіту. Ми й надалі забезпечуватимемо цю роботу”, — каже Толстикіна.

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Нагадаємо, на початку жовтня 2026 року окупанти розповіли, що залучили учня 11 класу “Тельманівської гімназії” до роботи окупаційної адміністрації. Зокрема, до Дня вчителя його на один день зробили т.з. “головою Тельманівського округу”.