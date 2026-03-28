У квітні 2026 року серед покровчан почнуть видавати соціальне житло у Дніпрі: скільки квартир підготували

У квітні 2026 року серед покровчан почнуть видавати соціальне житло у Дніпрі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Перше засідання комісії із забезпечення соціальним житлом жителів Покровська пройшло 27 березня 2026 року. Для заселення переселенців із громади придбали 50 квартир у Дніпрі, де, як заявляють посадовці, проживає найбільше переселенців із Покровська. Прийом заяв на соціальне житло розпочали 2 березня, а заселення планують почати вже у квітні.

Про соціальне житло розповіла заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Маргарита Ідрісова

“Станом на сьогодні (27 березня 2026 року, — ред.) фахівці опрацювали 75 пакетів документів, які подали через центр надання адміністративних послуг. Заяви надійшли від мешканців Покровської громади, а також від людей, які не є її мешканцями, але згідно з нашим положенням прожили на території громади п’ять років і працювали тут, що підтверджено документально, однак не мали власного житла”, — говорить заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Маргарита Ідрісова.

Члени комісії відібрали із 75 поданих заяв ті, що відповідають вимогам, і відхилили 9 через відсутність необхідних документів або недостатній стаж роботи.

“У нас був випадок, коли до нас звернувся громадянин Російської Федерації. Таким ми відмовляємо у постановці на облік: людина справді працювала в громаді, але українського паспорта не має”, — розповідає Маргарита Ідрісова.

Надалі члени комісії формуватимуть рейтинг заявників, яким надаватимуть соціальне житло для проживання. Розподіл житла почнуть у квітні 2026 року. Перевагу надаватимуть тим, хто найбільше потребує житла та не може самостійно його оплачувати.

Нагадаємо, 1,5 млн грн виділили на допомогу жителям Покровської МВА. Серед іншого передбачили виплати сім’ям, загиблих та зниклих безвісти, тяжкопораненим військовим.