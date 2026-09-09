У Києві 11 вересня пройдуть прийом та видача допомоги для ВПО з Великоновосілківської громади

Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Unsplash

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Керуюча справами виконкому Великоновосілківської селищної ради Марія Кулаженко 11 вересня прийматиме мешканців громади у Києві. Окрім цього, за аналогічною адресою того ж дня пройде видача гуманітарної допомоги у форматі продуктових наборів. Розповідаємо, як долучитися до зустрічі та отримати пакунок.

Прийом та видачу допомоги анонсували у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Так, виїзний прийом громадян триватиме з 13:00 до 15:00 за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 4-А, у приміщенні КНП “Київський міський центр комплексної допомоги ВПО”. Доєднатися до заходу та отримати відповіді на свої запитання можна тільки за попереднім записом:

+38 095 892 18 37 (з 8:00 до 17:00)

За аналогічною адресою 11 вересня з 13:00 по 15:00 пройде видача продуктових наборів для мешканців громади. Для отримання потрібно буде мати з собою оригінали документів на кожного члена сім’ї: паспорти, ідентифікаційні коди, довідки ВПО та документи, які підтверджують реєстрацію на території громади.

“Звертаємо увагу: гуманітарну допомогу у вигляді продуктового набору НЕ можуть отримати мешканці громади, які подали документи на отримання матеріальної допомоги на покриття вартості продуктового набору”. — уточнили у селищній ВА.

Нагадаємо, уряд цього року виділив 500 мільйонів гривень на експеримент, за яким громади можуть купувати будинки в селі для переселенців. Та перші місяці показали: спочатку треба знайти відповідне житло за 500 тисяч, а потім — переселенців, які погодяться жити саме в цьому селі та вкладати сили у будинок, що залишиться власністю громади. Журналісти Вільно Радіо розібралися в окремому матеріалі, як працює програма “Будиночок у селі”, перед якими труднощами вже постали громади та як до експерименту долучаються на Донеччині.