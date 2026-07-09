Захід із обговоренням відновлення України. Ілюстративне фото: "Вікно Відновлення"

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Громадські організації “Східний Варіант” та “Вікно Відновлення” 22 липня проведуть у Києві захід для переселенців з Донецької та Луганської областей. Там планують представити результати дослідження проблем ВПО та сформувати рекомендації для влади, міжнародних організацій і медіа, які дозволять посилити участь переселенців у відновленні регіонів.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у ГО “Вікно Відновлення”, яка є співорганізатором події.

Захід розпочнеться о 10:00 з реєстрації учасників, а з пів на одинадцяту організатори представлять аналітичне дослідження “Карта проблем і рішень: досвід ВПО та інституційні перспективи відновлення”. Далі, з полудня до 13:35, триватиме панельна дискусія за участі представників влади, міжнародних та громадських організацій і медіа, після чого учасників чекає обідня перерва.

Другу половину дня, з 14:30 до 16:30, присвятять робочій сесії, під час якої учасники скоригують рекомендації для влади, громад, громадських організацій та медіа щодо залучення переселенців до процесів відновлення. Підсумки заходу підіб’ють о 16:30.

Реєстрація на подію, яка відбудеться 22 липня 2026 року з 10:00 до 16:45, відкрита для представників державної та місцевої влади, міжнародних донорських організацій, громадського сектору, експертів і журналістів, які працюють із темою вимушеного переселення з Донецької та Луганської областей.

Кількість місць обмежена, так само як і можливість компенсації проїзду. Якщо вона потрібна, про це потрібно вказати під час реєстрації у Google Forms. Місце проведення організатори повідомлять зареєстрованим учасникам додатково.

Нагадаємо, шостий місяць поспіль бійці ЗСУ сповільнюють наступ російської армії в Донецькій області. Темпи просування загарбників у червні сягнули 51 км². Українські захисники протягом місяця змогли повністю зупинити наступ на двох напрямках, а ще на одному коливання лінії фронту залишалися незначними на користь росіян. На інших трьох напрямках вдається лише сповільнювати, але не зупинити наступ окупантів. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яким став червень 2026 року на фронті в Донецькій області.