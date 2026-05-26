Начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко. Фото: з особистої сторінки посадовця

Начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко проведе особистий прийом мешканців громади у Дарницькому районі столиці 29 травня. Відвідувачам пропонують отримати консультації фахівців кількох профільних відділів військової адміністрації. Додатково за цією адресою видаватимуть гуманітарну допомогу.

Про прийом повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Прийом почнеться о 13:00 та триватиме до 15:00 за адресою: вул. Поліська, 28, Дарницький район, Київ.

На зустрічі будуть присутні спеціалісти комісії з обстеження пошкоджених і зруйнованих об’єктів, відділу соціального забезпечення та охорони здоров’я, відділу містобудування, архітектури та ЖКГ, а також відділу реєстраційних повноважень Великоновосілківської селищної ради.

Прийом проводяять за попереднім записом за номером:

+38 095 892 18 37 (слухавку беруть з 8:00 до 17:00)

Також із 13:00 по 17:00 29 травня за даною адресою видаватимуть гуманітарну допомогу переселенцям. Для отримання потрібно мати при собі оригінали документів усіх членів родини: паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документ із реєстрацією на території Великоновосілківської громади.

