У Києві 7 жовтня пройде ІІІ Конгрес жінок Донеччини: що обговорюватимуть та як доєднатися

ІІ Конгрес жінок Донеччини. Ілюстративне фото: Донецька обласна ВА

ІІІ Конгрес жінок Донеччини відбудеться у Києві у вівторок, 7 жовтня. Захід стане майданчиком для обговорення ролі жінок у подоланні наслідків війни, відновленні України та формуванні стратегічного бачення майбутнього регіону. Темою зустрічі у 2025 році обрали “Від випробувань сьогодення до візії майбутнього”, а долучитися до нього можна онлайн.

Про захід журналісти Вільного Радіо дізналися з пресрелізу, наданого організаторами Конгресу.

На заході зберуться представниці активного жіноцтва Донеччини, представники українського уряду, регіональної та місцевої влади, сектору безпеки й оборони, українського та міжнародного політикуму, бізнесу, донорських організацій і медіа. Метою нової зустрічі Конгресу є аналіз виконання Обласного плану дій 1325 «Жінки. Мир. Безпека» до 2025 року та визначення орієнтирів для наступних планів.

Окрім цього, на Конгресі відбудеться презентація висновків моніторингу виконання ІІ Конгресу, панельні дискусії про виконання обласного плану дій 1325, жіноче лідерство у воєнний час, відновлення та бачення майбутнього регіону, а також інші активності. Зокрема гостям зустрічі та онлайн-глядачам планують презентувати мережу внутрішньо переміщених жінок “Амбасадорки мирних змін”.

Пряма трансляція заходу триватиме на сторінці ГО Smarta з 9:30 до 18:00 7 жовтня. Ті люди, які хочуть дивитися захід онлайн, повинні пройти реєстрацію, вона доступна за посиланням.

“ІІІ Конгрес жінок Донеччини організований Донецькою обласною державною адміністрацією, ГО Smarta та Коаліцією 1325 Донеччина за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та фінансування Урядів Швеції та Данії”, — додали організатори.

