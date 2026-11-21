Осередок підтримки бахмутян у Києві. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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23 листопада в центрі підтримки бахмутян у Києві переселенці зможуть особисто отримати юридичні консультації від фахівця благодійного фонду “Право на захист”.

Про це повідомили у центрі підтримки бахмутян у Києві.

Юрист консультуватиме з питань реєстрації права власності на житло, зокрема пояснюватиме, у яких випадках потрібно звертатися до нотаріуса, державного реєстратора або суду. Також можна буде дізнатися, як відновити документи на нерухомість.

Окремий напрям консультацій — компенсаційні механізми за втрату права користування або власності на житло. Зокрема, фахівець консультуватиме щодо державної програми “єВідновлення” та Міжнародного реєстру збитків.

Крім того, юрист відповідатиме на запитання щодо пенсійного забезпечення. Зокрема, допоможе розібратися з проходженням ідентифікації, поданням повідомлення про неотримання пенсії від країни-агресорки та оскарженням відмов.

Також під час прийому можна буде поставити індивідуальні запитання, які не входять до перелічених напрямів.

Прийом триватиме з 10:00 до 13:00 в осередку “З Бахмутом у серці” за адресою: м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 14Б, неподалік від станції метро “Мінська”.

Нагадаємо, діти та молодь до 23 років, які повернулися на підконтрольну Україні територію з окупації або після депортації, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Щоб отримати кошти до кінця 2026 року, заяву до Державної служби у справах дітей потрібно подати до 11 грудня включно.