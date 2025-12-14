Консультація з працевлаштування. Ілюстративне фото: Depositphotos

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

16 грудня для ВПО з Добропілля у столиці проведуть кар’єрні консультації. Захід організовують у Центрі життєстійкості “Мангуш”, на місці буде працювати представник Покровської філії Донецького обласного центру зайнятості.

Про це повідомили у Добропільський міській військовій адміністрації.

Під час зустрічі переселенці зможуть отримати інформацію про постановку на облік у центрі зайнятості та можливості працевлаштування, дізнатися про програми професійного навчання, а також про отримання ваучерів і грантів для започаткування або розвитку власної справи.

Захід відбудеться 16 грудня 2025 року. Консультації триватимуть з 11:00 до 14:00.

Адреса — м. Київ, вул. Володимира Турця, 4.

Нагадаємо, що Донецька обласна служба зайнятості організовує тематичний тиждень “Друге дихання 50+”. Ця серія заходів — для людей віком від 50 років, які хочуть знайти роботу, змінити професію або розпочати власну справу.