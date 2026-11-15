Прийом жителів Торецької громади 16–20 листопада: адреси та графік

Прийом жителів Торецької громади. Фото: Торецька МВА/Facebook

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Із 16 по 20 листопада 2026 року жителі Торецької громади зможуть звернутися до фахівців управління соціального захисту населення у гуманітарних хабах Києва, Дніпра та Кременчука. Крім того, 17 листопада у Дніпрі окремий прийом проведе начальник управління Олександр Кузін. Розповідаємо, де та коли можна отримати консультацію.

Про всі прийоми повідомили в Торецькій міській військовій адміністрації.

Де прийматимуть жителів Торецької громади з 16 по 20 листопада

Протягом тижня фахівці управління соціального захисту населення працюватимуть у трьох містах, де діють простори підтримки переселенців із Торецької громади.

У Києві прийом проводитимуть із 16 по 20 листопада, з понеділка до пʼятниці, з 10:00 до 14:00.

Адреса: гуманітарний простір “Центр життєстійкості Торецької громади”, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67.

У Дніпрі фахівці працюватимуть 16, 18 та 20 листопада (понеділок, середа та пʼятниця) з 9:00 до 14:00.

Адреса: Культурний простір Торецької міської територіальної громади, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55.

У Кременчуці прийом запланований на період із 18 по 20 листопада з 10:00 до 14:00.

Адреса: Центр підтримки мешканців Торецької громади, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8.

17 листопада у Дніпрі відбудеться окремий прийом начальника управління соцзахисту

У вівторок, 17 листопада, з 10:00 до 12:00 жителів Торецької громади прийматиме начальник управління соціального захисту населення Торецької МВА Олександр Кузін.

Зустріч відбудеться за адресою:

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 204.

В адміністрації попереджають, що під час повітряної тривоги прийом не проводитимуть.

Куди звертатися за додатковою інформацією

Уточнити графік роботи фахівців та отримати додаткову інформацію можна за телефонами:

099 611 89 54;

066 456 71 70.

Телефонувати можна в робочі дні з 9:00 до 15:00.

Нагадаємо, що жителів Селидівської, Комарської та Вугледарської громад, які через війну виїхали зі своїх домівок та отримали довідку ВПО у 2026 році, закликають пройти онлайн-опитування. Так місцева влада хоче оновити інформацію про переселенців із цих громад.