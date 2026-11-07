Переселенці з Мирноградської громади можуть отримати тимчасове житло: куди звертатися

Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Внутрішньо переміщені особи з Мирноградської громади можуть звернутися до релокованого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) у Києві, щоб подати заяву на отримання тимчасового житла. Для цього потрібно підготувати пакет документів, зокрема підтвердження статусу ВПО та відсутності житла на підконтрольній Україні території.

Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації.

Заяви приймає релокований ЦНАП Виконавчого комітету Мирноградської міської ради за адресою: Київ, вулиця Преображенська, 25. Прийом відбувається за попереднім записом за телефоном: (095)072-86-40.

Які документи потрібно підготувати

Передусім потрібно скласти письмову заяву, яку мають підписати всі члени сімʼї. До неї необхідно додати такі документи:

копії паспортів або ID-карток заявника та членів сім’ї;

копії реєстраційних номерів облікових карток платника податків (РНОКПП) заявника та членів сім’ї;

копії довідок ВПО всіх членів сім’ї;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо);

довідки або витяги про відсутність у власності житла на підконтрольній Україні території або документи, що підтверджують руйнування чи пошкодження такого житла.

Людям, які належать до пільгових категорій, також потрібно надати документи, що підтверджують відповідний статус. Зокрема, це можуть бути довідки про інвалідність, посвідчення багатодітної сім’ї або пенсійне посвідчення.

На яких умовах надають житло

Заяву розглядають протягом 10 робочих днів. Тимчасове житло надають безоплатно строком до одного року. За потреби цей термін можна продовжити.

Водночас комунальні послуги мешканці мають оплачувати самостійно. Приватизувати отримане житло або передавати його в суборенду не можна.

Нагадаємо, у Мирноградській громаді офіційно визнали знищеними житлові будинки за понад сотнею адрес.