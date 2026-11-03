У Мирноградській громаді визнали знищеними будинки ще за 103 адресами: перелік

Знищені домівки. Ілюстративне фото: Getty Images

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У Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 103 адреси з Мирнограда, Рівного, Красного Лимана та Сухецького. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Публікуємо повний список.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із документа, який оприлюднили на сайті Мирноградської МВА.

До оновленого переліку знищеного житла потрапила 103 адреси, одна з яких — вул. Сухецька, 19 — у селі Сухецьке. Решта нерухомості розташована в Мирнограді, Рівному та Красному Лимані. Далі — список адрес так, як вони зазначені в документі:

Мирноград:

вул. Абрамця, 15;

вул. Абрамця, 58;

пров. Архангельський, 5;

вул. Бєлінського, 94;

вул. Бєлінського, 128;

вул. Бєлінського, 224;

вул. Бєлінського, 226;

вул. Божка, 13;

вул. Бридька, 21;

пров. Брудіна, 28;

вул. Вишнева, 54;

вул. Власова Віктора, 33;

вул. Гагаріна, 39;

вул. Гагаріна, 100;

вул. Гвардійська, 29;

вул. Гоголя, 66;

вул. Донська, 40;

вул. Донська, 90;

вул. Доценка, 16;

вул. Дружби, 19;

вул. Дударенка, 62;

вул. Дударенка, 75;

вул. Дударенка, 101;

вул. Дударенка, 122;

вул. Дударенка, 124;

вул. Західна, 18;

вул. Кітченка, 27;

вул. Кітченка, 29;

вул. Колодязна, 79;

вул. Колодязна, 87;

вул. Копержинської, 14;

вул. Кренкеля, 7;

вул. Курська, 2;

вул. Кутузова, 9;

вул. Лиманська, 51;

вул. Лугова, 26;

вул. Мирна, 37;

вул. Мирноградська, 45;

вул. Мирноградська, 47;

вул. Миру, 27;

вул. Мінська, 11;

вул. Мухамадєєва, 9;

вул. Осипенка, 9;

пров. Переяславський, 45;

вул. Полтавська, 8;

вул. Пугачова, 15;

вул. Пугачова, 22;

вул. Пугачова, 51;

вул. Разіна, 27;

вул. Разіна, 139;

пров. Робочий, 7;

вул. Слов’янська, 12;

вул. Спартака, 23;

вул. Стуса, 39;

вул. Таганрозька, 27;

вул. Тихого, 49;

вул. Тімірязєва, 76;

вул. Толбухіна, 20;

пров. Томський, 22;

вул. Тополина, 16;

вул. Торецька, 7;

вул. Травнева, 86;

вул. Урожайна, 137;

вул. Філатова, 12;

вул. Франка, 1;

вул. Чайкіної Лізи, 10;

вул. Чернишова, 15;

вул. Ширшова, 88;

вул. Юридична, 26;

вул. Юридична, 64;

вул. Янтарна, 22.

Рівне:

вул. Байдукова, 12;

вул. Байдукова, 52;

вул. Громової, 5;

вул. Громової, 15;

вул. Громової, 29;

вул. Громової, 33;

вул. Громової, 49;

вул. Громової, 51;

вул. Громової, 52;

вул. Громової, 68-а;

вул. Нова, 8;

вул. Нова, 14;

вул. Нова, 15;

вул. Нова, 19;

вул. Нова, 20;

вул. Нова, 24;

вул. Нова, 28;

вул. Центральна, 4;

вул. Центральна, 20;

вул. Центральна, 31;

пров. Шахтний, 3;

вул. Шопена, 20а/1.

Красний Лиман:

вул. Зоря, 8;

вул. Зоря, 9;

вул. Кантемирова, 25;

вул. Кантемирова, 91;

вул. Кантемирова, 127;

вул. Кантемирова, 94-а;

вул. Степна, 2;

вул. Степна, 29;

вул. Степна, 66.

Зазначимо, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, влада Мирнограда проведе особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже 4 листопада.