Влада Мирнограда спілкуватиметься з переселенцями громади у Павлограді 4 листопада: як долучитися

Прийом ВПО у Павлограді. Ілюстративне фото: Мирноградська МВА

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Влада Мирнограда проведе особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже 4 листопада. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

У найближчу середу, 4 листопада 2026 року, влада Мирнограда спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде упродовж двох годин — з 10 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Прийом, ймовірно, відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:

стану розгляду заяв на проведення дистанційного обстеження;

строків отримання сертифіката на придбання нового житла;

отримання гуманітарної допомоги;

підтвердження факту руйнування будинку.

Нагадаємо, у Мирноградській громаді вдалося офіційно підтвердити факт руйнування житла за ще 94 адресами: переважна більшість із них розташована у самому Мирнограді, а ще один будинок — у Сухенькому. Тепер нова група власників нерухомості зможе отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.