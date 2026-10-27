У Мирноградській громаді оновили перелік знищеного житла 27 жовтня: які адреси

За допомогою дистанційного обстеження у Мирноградській громаді вдалося офіційно підтвердити факт руйнування житла за ще 94 адресами: переважна більшість із них розташована у самому Мирнограді, а ще один будинок — у Сухенькому. Тепер нова група власників нерухомості зможе отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.
Оновлений перелік зруйнованого житла журналісти Вільного Радіо отримали з документа на сайті Мирноградської МВА.
Так, у селі Сухенькому визнали зруйнованим внаслідок бойових дій будинок №12 по вулиці Сухецькій. Інші 93 адреси, якими поповнився список, розташовані в Мирнограді:
вул. Бикова, 31;
вул. Осипенка, 16;
вул. Кітченка, 51;
вул. Тихого, 26;
вул. Дніпровська, 6;
вул. Вовчок, 10;
вул. Мухамадєєва, 53;
вул. Лєванєвського, 33;
вул. Доценка, 79;
вул. Лиманська, 26;
пров. Богоявленський, 7;
пров. Уральський, 9-а;
вул. Легендарна, 22;
вул. Кітченка, 25;
вул. Плєханова, 65;
вул. Колодязна, 77;
вул. Миру, 68;
вул. Комарова, 86;
вул. Гризодубової, 25;
вул. Ветеранів Війни, 33;
вул. Донська, 98;
вул. Красна, 27;
вул. Дарко, 17;
вул. Коржова, 10;
пров. Чкалова, 37;
вул. Бєлінського, 66;
вул. Бикова, 24;
вул. Травнева, 119;
вул. Мухамадєєва, 49;
вул. Сумська, 9;
пров. Каштановий, 2;
вул. Сєрова, 66;
вул. Доценка, 79;
вул. Стуса, 24;
вул. Волгоградська, 18-а;
вул. Дударенка, 4;
вул. Кітченка, 73;
вул. Калинова, 32;
пров. Шкільний, 22;
вул. Травнева, 44;
вул. Фізкультурна, 34;
вул. Фізкультурна, 17;
вул. Гагаріна, 87;
вул. Коржова, 8;
вул. Дударенка, 44;
вул. Нєкрасова, 25;
вул. Красна, 35;
пров. Корольова, 14;
пров. Різдва Христова, 8;
вул. Таганрогська, 2;
вул. Соборна, 58;
вул. Горького, 62;
вул. Сікіріна, 13;
вул. Урожайна, 121;
вул. Говорова, 15;
пров. Богоявленський, 1;
вул.Черняховського, 7;
вул. Макаренко Іскри, 34;
вул. Пугачова, 4;
вул. Лєванєвського, 93;
вул. Разіна, 13;
вул. Панфілова, 5;
пров. Демократичний, 32;
вул. Осипенка, 13;
вул. Березова, 27;
вул. Лермонтова, 16;
вул. Бридька, 12;
вул. Лєванєвського, 116;
вул. Сенна, 54;
вул. Полтавська, 10;
вул. Яснополянська, 103;
вул. Гоголя, 29;
вул. Тімірязєва, 70;
пров. Солов’яненка, 13;
пров. Копержинської, 13;
вул. Стуса, 22;
вул. Челюскіна, 164;
вул. Челюскіна, 26;
вул. Дударенка, 130;
вул. Плєханова, 49;
вул. Ринкова, 7;
вул. Чубинського, 31;
вул. Доценка, 14;
вул. Пугачова, 72;
вул. Громової, 70;
вул. Кітченка, 61;
вул. Бридька, 39;
вул. Красна, 62;
вул. Челюскіна, 40;
вул. 8-го Марта, 17;
вул. Мінська, 17;
вул. Дударенка, 129;
вул. Ломоносова, 19.
Зазначимо, станом на 27 жовтня 2026 року у Мирноградській громаді всі населені пункти мають статус території активних бойових дій. Це дозволяє проводити там обстеження житла у дистанційному форматі. Водночас на тимчасово окуповані населені пункти це не поширюється: для них дистанційне обстеження житла українське законодавство не передбачає.
Документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації у Мирноградській громаді можна надсилати на електронну пошту: