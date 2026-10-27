 У Мирноградській громаді оновили перелік знищеного житла 27 жовтня: які адреси
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У Мирноградській громаді оновили перелік знищеного житла: там з’явилися 94 нові адреси

В'ячеслав Попович
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За допомогою дистанційного обстеження у Мирноградській громаді вдалося офіційно підтвердити факт руйнування житла за ще 94 адресами: переважна більшість із них розташована у самому Мирнограді, а ще один будинок — у Сухенькому. Тепер нова група власників нерухомості зможе отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.

Оновлений перелік зруйнованого житла журналісти Вільного Радіо отримали з документа на сайті Мирноградської МВА.

Так, у селі Сухенькому визнали зруйнованим внаслідок бойових дій будинок №12 по вулиці Сухецькій. Інші 93 адреси, якими поповнився список, розташовані в Мирнограді:

  • вул. Бикова, 31;
  • вул. Осипенка, 16;
  • вул. Кітченка, 51;
  • вул. Тихого, 26;
  • вул. Дніпровська, 6;
  • вул. Вовчок, 10;
  • вул. Мухамадєєва, 53;
  • вул. Лєванєвського, 33;
  • вул. Доценка, 79;
  • вул. Лиманська, 26;
  • пров. Богоявленський, 7;
  • пров. Уральський, 9-а;
  • вул. Легендарна, 22;
  • вул. Кітченка, 25;
  • вул. Плєханова, 65;
  • вул. Колодязна, 77;
  • вул. Миру, 68;
  • вул. Комарова, 86;
  • вул. Гризодубової, 25;
  • вул. Ветеранів Війни, 33;
  • вул. Донська, 98;
  • вул. Красна, 27;
  • вул. Дарко, 17;
  • вул. Коржова, 10;
  • пров. Чкалова, 37;
  • вул. Бєлінського, 66;
  • вул. Бикова, 24;
  • вул. Травнева, 119;
  • вул. Мухамадєєва, 49;
  • вул. Сумська, 9;
  • пров. Каштановий, 2;
  • вул. Сєрова, 66;
  • вул. Доценка, 79;
  • вул. Стуса, 24;
  • вул. Волгоградська, 18-а;
  • вул. Дударенка, 4;
  • вул. Кітченка, 73;
  • вул. Калинова, 32;
  • пров. Шкільний, 22;
  • вул. Травнева, 44;
  • вул. Фізкультурна, 34;
  • вул. Фізкультурна, 17;
  • вул. Гагаріна, 87;
  • вул. Коржова, 8;
  • вул. Дударенка, 44;
  • вул. Нєкрасова, 25;
  • вул. Красна, 35;
  • пров. Корольова, 14;
  • пров. Різдва Христова, 8;
  • вул. Таганрогська, 2;
  • вул. Соборна, 58;
  • вул. Горького, 62;
  • вул. Сікіріна, 13;
  • вул. Урожайна, 121;
  • вул. Говорова, 15;
  • пров. Богоявленський, 1;
  • вул.Черняховського, 7;
  • вул. Макаренко Іскри, 34;
  • вул. Пугачова, 4;
  • вул. Лєванєвського, 93;
  • вул. Разіна, 13;
  • вул. Панфілова, 5;
  • пров. Демократичний, 32;
  • вул. Осипенка, 13;
  • вул. Березова, 27;
  • вул. Лермонтова, 16;
  • вул. Бридька, 12;
  • вул. Лєванєвського, 116;
  • вул. Сенна, 54;
  • вул. Полтавська, 10;
  • вул. Яснополянська, 103;
  • вул. Гоголя, 29;
  • вул. Тімірязєва, 70;
  • пров. Солов’яненка, 13;
  • пров. Копержинської, 13;
  • вул. Стуса, 22;
  • вул. Челюскіна, 164;
  • вул. Челюскіна, 26;
  • вул. Дударенка, 130;
  • вул. Плєханова, 49;
  • вул. Ринкова, 7;
  • вул. Чубинського, 31;
  • вул. Доценка, 14;
  • вул. Пугачова, 72;
  • вул. Громової, 70;
  • вул. Кітченка, 61;
  • вул. Бридька, 39;
  • вул. Красна, 62;
  • вул. Челюскіна, 40;
  • вул. 8-го Марта, 17;
  • вул. Мінська, 17;
  • вул. Дударенка, 129;
  • вул. Ломоносова, 19.

Зазначимо, станом на 27 жовтня 2026 року у Мирноградській громаді всі населені пункти мають статус території активних бойових дій. Це дозволяє проводити там обстеження житла у дистанційному форматі. Водночас на тимчасово окуповані населені пункти це не поширюється: для них дистанційне обстеження житла українське законодавство не передбачає.

Документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації у Мирноградській громаді можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

  • технічний паспорт;
  • право власності;
  • витяг з Держреєстру речових прав;
  • витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, Мирноградська міська військова адміністрація анонсувала новий особистий прийом для мешканців громади, він пройде 30 жовтня у селищі Царичанка, що на Дніпропетровщині. Прийматиме переселенців очільник МВА Юрій Третяк, зустрічі триватиме три години.

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