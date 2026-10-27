У Мирноградській громаді оновили перелік знищеного житла 27 жовтня: які адреси

Мирноград. Ілюстративне фото: Reuters

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За допомогою дистанційного обстеження у Мирноградській громаді вдалося офіційно підтвердити факт руйнування житла за ще 94 адресами: переважна більшість із них розташована у самому Мирнограді, а ще один будинок — у Сухенькому. Тепер нова група власників нерухомості зможе отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.

Оновлений перелік зруйнованого житла журналісти Вільного Радіо отримали з документа на сайті Мирноградської МВА.

Так, у селі Сухенькому визнали зруйнованим внаслідок бойових дій будинок №12 по вулиці Сухецькій. Інші 93 адреси, якими поповнився список, розташовані в Мирнограді:

вул. Бикова, 31;

вул. Осипенка, 16;

вул. Кітченка, 51;

вул. Тихого, 26;

вул. Дніпровська, 6;

вул. Вовчок, 10;

вул. Мухамадєєва, 53;

вул. Лєванєвського, 33;

вул. Доценка, 79;

вул. Лиманська, 26;

пров. Богоявленський, 7;

пров. Уральський, 9-а;

вул. Легендарна, 22;

вул. Кітченка, 25;

вул. Плєханова, 65;

вул. Колодязна, 77;

вул. Миру, 68;

вул. Комарова, 86;

вул. Гризодубової, 25;

вул. Ветеранів Війни, 33;

вул. Донська, 98;

вул. Красна, 27;

вул. Дарко, 17;

вул. Коржова, 10;

пров. Чкалова, 37;

вул. Бєлінського, 66;

вул. Бикова, 24;

вул. Травнева, 119;

вул. Мухамадєєва, 49;

вул. Сумська, 9;

пров. Каштановий, 2;

вул. Сєрова, 66;

вул. Доценка, 79;

вул. Стуса, 24;

вул. Волгоградська, 18-а;

вул. Дударенка, 4;

вул. Кітченка, 73;

вул. Калинова, 32;

пров. Шкільний, 22;

вул. Травнева, 44;

вул. Фізкультурна, 34;

вул. Фізкультурна, 17;

вул. Гагаріна, 87;

вул. Коржова, 8;

вул. Дударенка, 44;

вул. Нєкрасова, 25;

вул. Красна, 35;

пров. Корольова, 14;

пров. Різдва Христова, 8;

вул. Таганрогська, 2;

вул. Соборна, 58;

вул. Горького, 62;

вул. Сікіріна, 13;

вул. Урожайна, 121;

вул. Говорова, 15;

пров. Богоявленський, 1;

вул.Черняховського, 7;

вул. Макаренко Іскри, 34;

вул. Пугачова, 4;

вул. Лєванєвського, 93;

вул. Разіна, 13;

вул. Панфілова, 5;

пров. Демократичний, 32;

вул. Осипенка, 13;

вул. Березова, 27;

вул. Лермонтова, 16;

вул. Бридька, 12;

вул. Лєванєвського, 116;

вул. Сенна, 54;

вул. Полтавська, 10;

вул. Яснополянська, 103;

вул. Гоголя, 29;

вул. Тімірязєва, 70;

пров. Солов’яненка, 13;

пров. Копержинської, 13;

вул. Стуса, 22;

вул. Челюскіна, 164;

вул. Челюскіна, 26;

вул. Дударенка, 130;

вул. Плєханова, 49;

вул. Ринкова, 7;

вул. Чубинського, 31;

вул. Доценка, 14;

вул. Пугачова, 72;

вул. Громової, 70;

вул. Кітченка, 61;

вул. Бридька, 39;

вул. Красна, 62;

вул. Челюскіна, 40;

вул. 8-го Марта, 17;

вул. Мінська, 17;

вул. Дударенка, 129;

вул. Ломоносова, 19.

Зазначимо, станом на 27 жовтня 2026 року у Мирноградській громаді всі населені пункти мають статус території активних бойових дій. Це дозволяє проводити там обстеження житла у дистанційному форматі. Водночас на тимчасово окуповані населені пункти це не поширюється: для них дистанційне обстеження житла українське законодавство не передбачає.

Документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації у Мирноградській громаді можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, Мирноградська міська військова адміністрація анонсувала новий особистий прийом для мешканців громади, він пройде 30 жовтня у селищі Царичанка, що на Дніпропетровщині. Прийматиме переселенців очільник МВА Юрій Третяк, зустрічі триватиме три години.