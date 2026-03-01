Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Києві розпочали прийом документів на отримання грошової допомоги для родин із Бахмутської громади. Йдеться про виплату в розмірі 2 тисяч гривень від благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine.

Про це пишуть у Центрі підтримки бахмутян у м. Київ.

Допомогу можуть отримати бахмутяни пільгових категорій, які зареєстровані та отримують підтримку у столичному осередку “Я повернусь Бахмут”.

Хто може подати заявку

Подати документи можуть:

люди віком від 60 років,

особи з інвалідністю I–III груп,

родини з дітьми з інвалідністю,

багатодітні сім’ї,

одинокі батьки,

опікуни,

сім’ї загиблих,

родини зниклих безвісти або тих, хто перебуває в полоні,

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Водночас заявник має одночасно відповідати кільком умовам: мати статус внутрішньо переміщеної особи, отримувати у 2025 році продуктові набори GEM & HGBF box, належати до однієї з пільгових категорій і фактично проживати в регіоні реалізації проєкту.

Подати можна лише одну заяву та отримати допомогу тільки за однією пільговою категорією. Якщо людина підпадає під кілька — потрібно обрати одну пріоритетну.

У наданні коштів можуть відмовити через неповний пакет документів, невідповідність критеріям, подання кількох заяв або якщо фінансування проєкту буде вичерпано.

Які документи потрібні

Заявникам необхідно надати копії:

паспорта (або ID-картки з витягом),

довідки ВПО,

ідентифікаційного коду,

документа, що підтверджує належність до пільгової категорії,

довідки або витягу з реквізитами дебетової картки ПУМБ (IBAN).

При собі потрібно мати також оригінали документів.

Кошти перераховуватимуть виключно на дебетову картку банку ПУМБ, приєднану до проєкту благодійної організації.

Раніше ми писали, що 4 березня для жителів Бахмутської громади проведуть прийом у Києві.