У Києві розпочали прийом документів на отримання грошової допомоги для родин із Бахмутської громади. Йдеться про виплату в розмірі 2 тисяч гривень від благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine.
Про це пишуть у Центрі підтримки бахмутян у м. Київ.
Допомогу можуть отримати бахмутяни пільгових категорій, які зареєстровані та отримують підтримку у столичному осередку “Я повернусь Бахмут”.
Подати документи можуть:
Водночас заявник має одночасно відповідати кільком умовам: мати статус внутрішньо переміщеної особи, отримувати у 2025 році продуктові набори GEM & HGBF box, належати до однієї з пільгових категорій і фактично проживати в регіоні реалізації проєкту.
Подати можна лише одну заяву та отримати допомогу тільки за однією пільговою категорією. Якщо людина підпадає під кілька — потрібно обрати одну пріоритетну.
У наданні коштів можуть відмовити через неповний пакет документів, невідповідність критеріям, подання кількох заяв або якщо фінансування проєкту буде вичерпано.
Заявникам необхідно надати копії:
При собі потрібно мати також оригінали документів.
Кошти перераховуватимуть виключно на дебетову картку банку ПУМБ, приєднану до проєкту благодійної організації.
