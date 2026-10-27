У Києві 28 жовтня пройде прийом для переселенців із Великоновосілківської громади

Прийом Марії Кулаженко, вересень 2026 року. Фото: Великоновосілківська СВА

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Керуюча справами виконавчого комітету Великоновосілківської селищної ради Марія Кулаженко 28 прийматиме мешканців громади у столиці, аби проконсультувати їх із нагальних питань. Зустріч відбудеться 28 жовтня, для участі потрібно завчасно записатися.

Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Запис на участь у прийомі проводять за номером телефону:

+380 95 892 18 37 (дзвінки приймають від 8:00 по 17:00).

Далі зареєстрованих чекатимуть 28 жовтня від 12:00 по 14:00 за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 4-А, у КНП “Київський міський центр комплексної допомоги ВПО”.

Нагадаємо, напередодні в Україні набув чинності оновлений перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими Росією. Частина змін у документі стосується Донецької області: ще два населені пункти Великоновосілківської громади визнали тимчасово окупованими.