У Києві 28 жовтня пройде прийом для переселенців із Великоновосілківської громади

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Керуюча справами виконавчого комітету Великоновосілківської селищної ради Марія Кулаженко 28 прийматиме мешканців громади у столиці, аби проконсультувати їх із нагальних питань. Зустріч відбудеться 28 жовтня, для участі потрібно завчасно записатися.
Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
Запис на участь у прийомі проводять за номером телефону:
Далі зареєстрованих чекатимуть 28 жовтня від 12:00 по 14:00 за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 4-А, у КНП “Київський міський центр комплексної допомоги ВПО”.
Нагадаємо, напередодні в Україні набув чинності оновлений перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими Росією. Частина змін у документі стосується Донецької області: ще два населені пункти Великоновосілківської громади визнали тимчасово окупованими.