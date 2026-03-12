Ілюстративне фото: Вільне радіо

17 березня у столичному Центрі життєстійкості “Мангуш” пройде консультаційний захід для переселенців із Добропільської громади. Протягом трьох годин фахівці надаватимуть всім зацікавленим детальні роз’яснення щодо працевлаштування, професійного навчання та підтримки для тих, хто планує відкрити власну справу.

Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Зазначені консультації проведе представник Покровської філії Донецького обласного центру зайнятості. Під час заходу можна отримати інформацію про те, як стати на облік у службі зайнятості та скористатися допомогою у пошуку роботи. Окремо фахівець розповість про доступні програми професійного навчання для тих, хто хоче здобути нову спеціальність або підвищити кваліфікацію.

Також на зустрічі йтиметься про фінансові інструменти підтримки: ваучери та гранти для переселенців, які планують започаткувати власний бізнес.

Захід триватиме 17 березня 2026 року з 11:00 до 14:00 за адресою: Київ, вул. Володимира Турця, 4.

Нагадаємо, на березень 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишається 117 дітей. Малечу мають вивезти з семи населених пунктів регіону, найбільше — у Миколаївській громаді.