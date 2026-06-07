У Києві проведуть фестиваль про культуру Бахмута. Фото: Національний музей народної архітектури та побуту України

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

13 червня у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Києві відбудеться III культурно-мистецький фестиваль “Незламна культура Бахмута і друзі”. Для відвідувачів підготували виступи творчих колективів, майстеркласи, виставки та презентації культурної спадщини Донеччини.

Про це йдеться на сторінці Національного музею народної архітектури та побуту України.

Захід організовують Бахмутська міська військова адміністрація та Управління культури Бахмутської міської ради.

Фестиваль присвячений збереженню та популяризації культурної спадщини Бахмутського краю, його традицій, мистецтва та історії.

У програмі заходу запланували виступи творчих колективів, презентації традиційної культури Донеччини, тематичні виставки, майстеркласи народних ремесел та інтерактивні локації для відвідувачів різного віку.

Організатори зазначають, що фестиваль має стати простором пам’яті, підтримки та єднання для бахмутян і всіх охочих більше дізнатися про культуру регіону.

Охочих запрошують до Національного музею народної архітектури та побуту України (Київ, вулиця Академіка Тронька, 1). Фестиваль розпочнеться 13 червня об 11:00, а урочисте відкриття заплановане на 13:00.

Вартість вхідного квитка — 200 гривень.

Захід проведуть за підтримки Національного музею народної архітектури та побуту України, Зразково-показового оркестру Збройних сил України та громад-партнерів проєкту “Пліч-о-пліч: Згуртовані громади”.

Раніше ми писали, що мирноградець видав фотокнигу про те, якою була Донеччина до відкритої війни.