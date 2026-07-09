ВПО з Бахмутської громади запросили на прийом у Києві. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У п’ятницю, 10 липня, фахівець управління соціального захисту населення Бахмутської міськради проведе особистий прийом мешканців громади. Отримати консультації можна буде отримати протягом трьох годин.

Про це повідомили у підтримки бахмутян міста Києва.

Прийом пройде в осередку підтримки мешканців Бахмутської громади “З Бахмутом у серці. Київ” за адресою: місто Київ, вулиця Левка Лук’яненка, 14Б. Він почнеться о 10:00 й триватиме до 13:00.

Мешканці громади зможуть отримати консультації щодо надання підтримки громадянам коштом громади, а також роз’яснення норм чинного законодавства у соціальній сфері та інших питань соціального захисту.

Нагадаємо, станом на кінець весни 2026 року у Бахмутській міській раді та її структурних підрозділах продовжують працювати 147 людей. У самій Бахмутській міській раді працюють 59 людей, а у її структурних підрозділах — 88. Розповідаємо, які зміни відбулися у штаті посадовців, які працюють для громади в евакуації.