ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Жителі Бахмутської громади, які нині перебувають у Києві або поблизу, зможуть особисто звернутися до представників міської ради та отримати низку адміністративних послуг.

Про це повідомили у центрі підтримки Бахмутян у Києві.

Виїзний прийом відбудеться у середу, 29 квітня 2026 року, з 10:00 до 15:00

за адресою: Машинобудівний провулок, 28, кімната 204. Це Солом’янський район Києва, неподалік станції метро “Шулявська”.

У міськраді зазначають, що час прийому може коригуватися залежно від графіків відключення електроенергії.

Прийом проводитимуть фахівці Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради. Мешканці зможуть скористатися такими послугами:

зареєструвати або зняти з реєстрації місце проживання;

оновити дані в реєстрі територіальної громади;

отримати витяг із реєстру територіальної громади;

подати повідомлення про пошкоджену або знищену внаслідок бойових дій нерухомість.

Також під час прийому прийматимуть заяви на оформлення відстрочки від мобілізації, надаватимуть витяги з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, прийматимуть повідомлення про використання терміналів Starlink, а також надаватимуть детальну інформацію про програму “Скринінг здоров’я 40+”.

На прийом можна потрапити за попереднім записом:

ЦНАП: (099) 667-92-06, (098) 850-05-61

відділ реєстрації: (093) 940-31-16, (068) 851-50-89

Консультації також доступні з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за тими ж номерами або електронними адресами:

