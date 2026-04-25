Жителі Бахмутської громади, які нині перебувають у Києві або поблизу, зможуть особисто звернутися до представників міської ради та отримати низку адміністративних послуг.
Про це повідомили у центрі підтримки Бахмутян у Києві.
Виїзний прийом відбудеться у середу, 29 квітня 2026 року, з 10:00 до 15:00
за адресою: Машинобудівний провулок, 28, кімната 204. Це Солом’янський район Києва, неподалік станції метро “Шулявська”.
У міськраді зазначають, що час прийому може коригуватися залежно від графіків відключення електроенергії.
Прийом проводитимуть фахівці Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради. Мешканці зможуть скористатися такими послугами:
Також під час прийому прийматимуть заяви на оформлення відстрочки від мобілізації, надаватимуть витяги з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, прийматимуть повідомлення про використання терміналів Starlink, а також надаватимуть детальну інформацію про програму “Скринінг здоров’я 40+”.
На прийом можна потрапити за попереднім записом:
Консультації також доступні з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за тими ж номерами або електронними адресами:
