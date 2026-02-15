Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Мешканці Бахмутської громади, які нині перебувають у столиці, зможуть звернутися до фахівців ЦНАПу та відділу реєстрації під час виїзного прийому. Зустріч запланована на 18 лютого.
Про це пишуть у Центрі підтримки громадян у м. Києві.
Прийом відбудеться у середу, 18 лютого, з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Київ, пров. Машинобудівний, 28, кім. 204 (Солом’янський район, станція метро “Шулявська”).
Представники Бахмутської міської ради надаватимуть такі адміністративні та соціальні послуги:
Прийом здійснюватимуть за попередньою реєстрацією. Записатися та отримати консультацію можна за телефонами:
+380 99 667 92 06, +380 98 850 05 61 (ЦНАП)
+380 93 940 31 16, +380 68 851 50 89 (відділ реєстрації).
Консультації також надають у будні з 10:00 до 16:00 або електронною поштою:
Організатори зауважують, що час прийому можуть коригувати з урахуванням графіків відключення електроенергії.
Раніше ми писали, що для бахмутян планують ще два житлові проєкти: переобладнають гуртожиток у Кропивницькому та амбулаторію на Дніпропетровщині.Там планують поселити понад 250 людей.