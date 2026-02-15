Підтримати
У Києві проведуть виїзний прийом для мешканців Бахмутської громади: які послуги можна отримати

Юлія Маркулич
Мешканці Бахмутської громади, які нині перебувають у столиці, зможуть звернутися до фахівців ЦНАПу та відділу реєстрації під час виїзного прийому. Зустріч запланована на 18 лютого.

Про це пишуть у Центрі підтримки громадян у м. Києві.

Прийом відбудеться у середу, 18 лютого, з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Київ, пров. Машинобудівний, 28, кім. 204 (Солом’янський район, станція метро “Шулявська”).

Представники Бахмутської міської ради надаватимуть такі адміністративні та соціальні послуги:

  • реєстрацію місця проживання,
  • актуалізацію даних у реєстрі територіальної громади,
  • внесення змін до персональних даних,
  • зняття з задекларованого або зареєстрованого місця проживання,
  • видачу витягу з реєстру територіальної громади,
  • подання повідомлення про пошкоджене чи знищене майно,
  • оформлення відстрочки від мобілізації,
  • надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни,
  • подання повідомлення про використання терміналів Starlink,
  • запис на медичний скринінг “Здоров’я 40+”.

Прийом здійснюватимуть за попередньою реєстрацією. Записатися та отримати консультацію можна за телефонами:
+380 99 667 92 06, +380 98 850 05 61 (ЦНАП)
+380 93 940 31 16, +380 68 851 50 89 (відділ реєстрації).

Консультації також надають у будні з 10:00 до 16:00 або електронною поштою:

Організатори зауважують, що час прийому можуть коригувати з урахуванням графіків відключення електроенергії.

Раніше ми писали, що для бахмутян планують ще два житлові проєкти: переобладнають гуртожиток у Кропивницькому та амбулаторію на Дніпропетровщині.Там планують поселити понад 250 людей.

