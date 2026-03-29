ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У середу, 1 квітня, у Києві проведуть виїзний прийом для мешканців Бахмутської міської громади. Працюватимуть представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради. Аби потрапити на прийом, потрібно заздалегідь записатися.

Про це повідомили в Центрі підтримки бахмутян в м. Києві.

Під час прийому можна буде отримати низку адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про:

реєстрацію або зняття з місця проживання,

актуалізацію даних у реєстрі територіальної громади та внесення змін до інформації про особу,

отримання витягу з реєстру територіальної громади,

подання повідомлення про пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій,

оформлення відстрочки від мобілізації,

отримання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни,

подання повідомлення про використання терміналів Starlink,

інформування про скринінг здоров’я для людей від 40 років.

Зустріч триватиме з 10:00 до 15:00 за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кабінет 204 (Солом’янський район, поблизу станції метро “Шулявська”).

Прийом проводитимуть за попереднім записом. Записатися можна за телефонами: (099)667-92-06, (098)850-05-61 (ЦНАП), (093)940-31-16, (068)851-50-89 (відділ реєстрації).

Отримати консультації також можна з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за цими ж номерами або написавши на електронні адреси: [email protected] та [email protected].

Організатори зазначають, що час прийому можуть змінювати з урахуванням графіків відключення електроенергії.

