Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
22 квітня 2026 року в Києві представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом. Отримати допомогу можна буде за попереднім записом.
Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян в Києві.
Прийом запланований із 10:00 до 15:00 за адресою: Машинобудівний провулок, 28, кімната 204. Це Солом’янський район Києва, неподалік станції метро “Шулявська”.
Під час виїзного прийому мешканці громади зможуть отримати низку адміністративних послуг:
Крім того, відвідувачі зможуть подати повідомлення про пошкоджену або знищену через бойові дії нерухомість, оформити відстрочку від мобілізації, отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, подати повідомлення про використання терміналів Starlink та отримати детальну інформацію про програму “Скринінг здоров’я 40+”.
Прийом проводитимуть лише за попереднім записом. Для цього можна звертатися за телефонами:
Також консультації надають із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за цими ж номерами або електронною поштою: [email protected] та [email protected].
У повідомленні додали, що час прийому можуть скоригувати залежно від графіків відключення електроенергії.
