У Києві проведуть виїзний прийом для мешканців Бахмутської громади: які послуги можна отримати

Юлія Маркулич
22 квітня 2026 року в Києві представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом. Отримати допомогу можна буде за попереднім записом.

Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян в Києві.

Прийом запланований із 10:00 до 15:00 за адресою: Машинобудівний провулок, 28, кімната 204. Це Солом’янський район Києва, неподалік станції метро “Шулявська”.

Під час виїзного прийому мешканці громади зможуть отримати низку адміністративних послуг:

  • зареєструвати місце проживання,
  • актуалізувати дані в реєстрі територіальної громади,
  • внести зміни до інформації про особу,
  • знятися із задекларованого чи зареєстрованого місця проживання,
  • отримати витяг із реєстру територіальної громади.

Крім того, відвідувачі зможуть подати повідомлення про пошкоджену або знищену через бойові дії нерухомість, оформити відстрочку від мобілізації, отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, подати повідомлення про використання терміналів Starlink та отримати детальну інформацію про програму “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть лише за попереднім записом. Для цього можна звертатися за телефонами: 

  • (099)667-92-06, (098)850-05-61 (представники ЦНАПу),
  • (093)940-31-16, (068)851-50-89 (представники відділу реєстрації).

Також консультації надають із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за цими ж номерами або електронною поштою: [email protected] та [email protected].

У повідомленні додали, що час прийому можуть скоригувати залежно від графіків відключення електроенергії.
