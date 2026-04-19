ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

22 квітня 2026 року в Києві представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом. Отримати допомогу можна буде за попереднім записом.

Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян в Києві.

Прийом запланований із 10:00 до 15:00 за адресою: Машинобудівний провулок, 28, кімната 204. Це Солом’янський район Києва, неподалік станції метро “Шулявська”.

Під час виїзного прийому мешканці громади зможуть отримати низку адміністративних послуг:

зареєструвати місце проживання,

актуалізувати дані в реєстрі територіальної громади,

внести зміни до інформації про особу,

знятися із задекларованого чи зареєстрованого місця проживання,

отримати витяг із реєстру територіальної громади.

Крім того, відвідувачі зможуть подати повідомлення про пошкоджену або знищену через бойові дії нерухомість, оформити відстрочку від мобілізації, отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, подати повідомлення про використання терміналів Starlink та отримати детальну інформацію про програму “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть лише за попереднім записом. Для цього можна звертатися за телефонами:

(099)667-92-06, (098)850-05-61 (представники ЦНАПу),

(093)940-31-16, (068)851-50-89 (представники відділу реєстрації).

Також консультації надають із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за цими ж номерами або електронною поштою: [email protected] та [email protected].

У повідомленні додали, що час прийому можуть скоригувати залежно від графіків відключення електроенергії.

