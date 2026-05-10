У Києві проведуть виїзний прийом для мешканців Бахмутської громади: які послуги можна отримати

13 травня бахмутяни у Києві зможуть отримати адміністративні послуги. Для них проведуть виїзний прийом представники Центру надання адмінпослуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.

Про це пишуть у Центрі підтримки бахмутян у м. Києві.

Зустріч проходитиме з 10:00 до 15:00 у Солом’янському районі Києва за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (поблизу станції метро “Шулявська”).

У міськраді уточнили, що час прийому можуть коригувати залежно від графіків відключення електроенергії.

Під час прийому жителі громади зможуть:

зареєструвати місце проживання,

актуалізувати дані у реєстрі територіальної громади,

внести зміни до інформації про особу,

знятися із задекларованого або зареєстрованого місця проживання,

отримати витяг із реєстру територіальної громади,

подати повідомлення про пошкоджене або знищене майно,

оформити відстрочку від мобілізації,

отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни,

подати повідомлення про використання терміналів Starlink,

отримати консультацію щодо програми “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть лише за попереднім записом.

Для запису мешканці можуть звертатися за телефонами:

(099)667-92-06,

(098)850-05-61,

(093)940-31-16,

(068)851-50-89.

Також консультації надають у будні з 10:00 до 16:00 через електронні адреси [email protected] та [email protected].

