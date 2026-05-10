Підтримати
RU
Підтримати

У Києві проведуть виїзний прийом для мешканців Бахмутської громади: які послуги можна отримати

Юлія Маркулич
Читати російською
ЦНАП. Иллюстративное фото: Вильне Радио

13 травня бахмутяни у Києві зможуть отримати адміністративні послуги. Для них проведуть виїзний прийом представники Центру надання адмінпослуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.

Про це пишуть у Центрі підтримки бахмутян у м. Києві.

Зустріч проходитиме з 10:00 до 15:00 у Солом’янському районі Києва за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (поблизу станції метро “Шулявська”).

У міськраді уточнили, що час прийому можуть коригувати залежно від графіків відключення електроенергії.

Під час прийому жителі громади зможуть:

  • зареєструвати місце проживання,
  • актуалізувати дані у реєстрі територіальної громади,
  • внести зміни до інформації про особу,
  • знятися із задекларованого або зареєстрованого місця проживання,
  • отримати витяг із реєстру територіальної громади,
  • подати повідомлення про пошкоджене або знищене майно,
  • оформити відстрочку від мобілізації,
  • отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни,
  • подати повідомлення про використання терміналів Starlink,
  • отримати консультацію щодо програми “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть лише за попереднім записом.

Для запису мешканці можуть звертатися за телефонами:

  • (099)667-92-06,
  • (098)850-05-61,
  • (093)940-31-16,
  • (068)851-50-89.

Також консультації надають у будні з 10:00 до 16:00 через електронні адреси [email protected] та [email protected].

Раніше ми писали, що у Бахмутській міськраді затвердили новий склад молодіжної ради.

Завантажити ще...