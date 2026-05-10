У Києві проведуть виїзний прийом для мешканців Бахмутської громади: які послуги можна отримати

13 травня бахмутяни у Києві зможуть отримати адміністративні послуги. Для них проведуть виїзний прийом представники Центру надання адмінпослуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.
Про це пишуть у Центрі підтримки бахмутян у м. Києві.
Зустріч проходитиме з 10:00 до 15:00 у Солом’янському районі Києва за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (поблизу станції метро “Шулявська”).
У міськраді уточнили, що час прийому можуть коригувати залежно від графіків відключення електроенергії.
Під час прийому жителі громади зможуть:
Прийом проводитимуть лише за попереднім записом.
Для запису мешканці можуть звертатися за телефонами:
Також консультації надають у будні з 10:00 до 16:00 через електронні адреси [email protected] та [email protected].
Раніше ми писали, що у Бахмутській міськраді затвердили новий склад молодіжної ради.