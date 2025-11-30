Підтримайте Вільне Радіо
Мешканці Бахмутської міської територіальної громади, які нині перебувають у Києві, зможуть отримати адміністративні послуги на місці. 3 грудня у столиці працюватимуть спеціалісти ЦНАПу та відділу реєстрації Бахмутської міськради.
Про це повідомили в Центрі підтримки бахмутян у м.Києві.
Фахівці прийматимуть заяви та видаватимуть документи за такими напрямками:
Прийом відбудеться 3 грудня з 10:00 до 15:00 за адресою:
м. Київ, пров. Машинобудівний, 28, кім. 204 (Солом’янський район, біля станції метро “Шулявська”).
Консультувати та надавати послуги будуть двоє представників ЦНАПу та спеціаліст відділу реєстрації. Щоб уникнути черг, організатори працюють за попереднім записом. Людям потрібно домовитися про час візиту телефоном.
Попередній запис за телефонами:
Консультації можна отримати також написавши на:
Час прийому можуть коригувати залежно від графіків відключення світла.
