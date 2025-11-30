Прийом переселенців із Бахмутської громади. Ілюстративне фото: Бахмутська міська рада

Мешканці Бахмутської міської територіальної громади, які нині перебувають у Києві, зможуть отримати адміністративні послуги на місці. 3 грудня у столиці працюватимуть спеціалісти ЦНАПу та відділу реєстрації Бахмутської міськради.

Про це повідомили в Центрі підтримки бахмутян у м.Києві.

Фахівці прийматимуть заяви та видаватимуть документи за такими напрямками:

реєстрація місця проживання,

зняття з декларованого або зареєстрованого місця проживання,

внесення змін до даних у реєстрі територіальної громади,

актуалізація даних про особу,

надання витягів із реєстру територіальної громади,

оформлення відстрочки від мобілізації,

подання повідомлень про пошкоджене або знищене майно через бойові дії,

отримання даних з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Прийом відбудеться 3 грудня з 10:00 до 15:00 за адресою:

м. Київ, пров. Машинобудівний, 28, кім. 204 (Солом’янський район, біля станції метро “Шулявська”).

Консультувати та надавати послуги будуть двоє представників ЦНАПу та спеціаліст відділу реєстрації. Щоб уникнути черг, організатори працюють за попереднім записом. Людям потрібно домовитися про час візиту телефоном.

Попередній запис за телефонами:

+380996679206

+380988500561 (ЦНАП)

+380688515089 (відділ реєстрації)



Консультації можна отримати також написавши на:

Час прийому можуть коригувати залежно від графіків відключення світла.

