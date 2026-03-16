Релокований Донецький регіональний центр спортивної медицини у Києві. Фото: Донецька ОВА

16 березня у Києві запрацював релокований Донецький регіональний центр спортивної медицини. Його розмістили у Шевченківському районі столиці. У новому приміщенні надаватимуть повний цикл підтримки атлетів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Заклад запрацював у Шевченківському районі столиці — осередок розмістили на 1,2 тисячі метрах квадратних території. До відкритого вторгнення Росії медустанова базувалася у Бахмуті. Нині, зі слів посадовця, до центру спортивної медицини перевезли евакуйоване обладнання, а підтримку надаватимуть як вихідцям ДЮСШ та членам збірної України.

“Колектив КНП “Донецький регіональний центр спортивної медицини”, маючи майже 80-річну історію, вдруге за останні десять років змушений починати все спочатку через російську агресію. Ми обов’язково повернемося додому. Але й на теперішньому шляху, сповненому випробувань, стаємо сильнішими, професійнішими та згуртованішими”, — написав Філашкін.

У новому приміщенні вдалося відновити повноцінний цикл: від лабораторної діагностики та вузькопрофільних консультацій до фізіотерапії та телемедицини. Тепер, зі слів посадовця, заклад зможе працювати на повних потужностях.

За даними очільника ОВА, за минулий 2025 рік лікарі центру провели огляди для понад 2,6 тисячі спортсменів та надали майже 20 тисяч медичних послуг. Крім того, фахівці забезпечували реабілітацію для ветеранів спорту та атлетів з інвалідністю.

