У Києві затримали жителя ТОТ Донеччини, якого підозрюють в підготовці теракту

Затриманий підозрюваний житель ТОТ Донеччини у Києві. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали в Києві чоловіка із тимчасово окупованої частини Донеччини, якого підозрюють в підготовці до теракту в столиці. За даними слідства, він готував замах на посадовця Федерації роботодавців України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, восени 2025-го підозрюваного жителя тимчасово окупованої частини Донеччини завербував співробітник російської ФСБ. Його підрозділ спеціалізується на диверсіях та терактах на території України. Чоловіка відправили до Києва, де він мав підготувати підрив посадовця.

“Як встановило розслідування, зловмисник планував підірвати чоловіка біля його будинку за допомогою саморобної бомби дистанційної дії. За матеріалами справи, вибух мав відбутися вранці, коли посадовець виходить на роботу з під’їзду багатоповерхівки”, — пояснили в СБУ.

Як уточнили правоохоронці, підозрюваний жив на орендованій квартирі та відстежував маршрути руху посадовця Федерації роботодавців України. Для конспірації він змінював зовнішність та одяг, а процес підготовки замаху координував із куратором із ФСБ.

Мешканцю Донеччини закидають закінчений замах на теракт та державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 2 ст. 111 КК України). Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне увʼязнення.

Також підозру отримав куратор “агента” — його дії кваліфікують як закінчений замах на теракт. Нині тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності, уточнили у Службі безпеки України.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Краматорська, який, за версією слідства, передавав російській ФСБ інформацію для планування повітряних ударів. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.