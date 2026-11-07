У Луцьку відновили покази вистави “Космогонія” після російської атаки

Скриншот із відео Музею сучасного українського мистецтва Корсаків

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У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку знову проводять імерсивну виставу “Космогонія”, яку створив митець із Донеччини Петро Антип. Її відновили після того, як 13 жовтня уламки російського безпілотника пошкодили частину однойменного мистецького проєкту.

Про це повідомили на сторінці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.

У музеї розповіли, що імерсивну виставу знову можна відвідати щодня. У будні її показують о 18:30, у вихідні — о 16:00.

Для довідки: Імерсивна вистава — це театральна постановка, у якій глядачі не лише спостерігають за подіями, а й стають частиною дійства. Для цього використовують декорації, звукові та візуальні ефекти, іноді залучають акторів, які взаємодіють із відвідувачами.

13 жовтня 2026 року російська армія атакувала Луцьк. Уламки безпілотника спричинили пожежу в будівлі Музею сучасного українського мистецтва Корсаків та пошкодили частину найбільшої в Україні малярської картини “Космогонія” — фрагмент під назвою “Майбутнє”.

Тоді засновник музею Віктор Корсак припускав, що сліди від російської атаки можуть залишити на полотні як історичний артефакт і застереження для майбутніх поколінь.

Що відомо про “Космогонію”

“Космогонія” — мистецький проєкт художника з Донеччини Петра Антипа, створений за ініціативи фундатора музею Віктора Корсака. Загальна площа полотна становить 2086,5 квадратного метра. Воно має близько 200 метрів завдовжки та 10 метрів заввишки.

Картина складається з понад 600 фрагментів і шести частин, які розповідають про розвиток Усесвіту та людства — від Великого вибуху до Ноосфери й майбутнього.

У музеї живопис поєднали зі світловими та аудіоефектами, завдяки чому відвідувачі можуть відчути себе частиною дійства.

Раніше журналісти Вільного Радіо спілкувалися з Петром Антипом про те, як виникла ідея створити найбільшу у світі картину, а також про його плани на майбутні мистецькі проєкти.