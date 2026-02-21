Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Проєкт стартує 24 лютого у Пороховій вежі, а для маріупольців і військових відвідування буде безкоштовним.
Про проведення виставки повідомили у Маріупольській міській раді.
Виставка MUI: Mariupol. Ukrainian identity розміститься у Пороховій вежі на вулиці Підвальній, 4. Початок події запланували на 18:00.
“Це перша урбаністична ШІ-виставка про Маріуполь — симбіоз мистецького та архітектурного бачення міста. Центральний елемент експозиції — інтерактивний макет із відеомапінгом, який занурює відвідувачів у міський простір. Тут можна почути голоси поколінь, відчути радість і біль, відчай і надію маріупольців”, — написали у міськраді.
Окрему частину виставки становитимуть особисті фотографії маріупольців. Організатори просять містян передавати свої світлини — з них формуватимуть архів памʼяті. Згодом ці матеріали разом із макетом передадуть до Маріупольського краєзнавчого музею.
В адміністрації додають, що маріупольці та військовослужбовці зможуть відвідати виставку безкоштовно.
