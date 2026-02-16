Соціальне житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Демонтаж старих конструкцій, встановлення нових дверей і перегородок, ремонт підлог, укладання плитки та лінолеуму — це і ще більше робіт планують в прифронтовому місті, де обіцяють житло для переселенців.

Інформацію про закупівлю журналісти знайшли в системі Prozorro.

Йдеться про поточний ремонт лівого крила гуртожитку на проспекті Соборному, 117 у Вознесенівському районі Запоріжжя. Роботи охоплюють приміщення з першого по дев’ятий поверх із окремим входом. Після завершення ремонту будівлю використовуватимуть для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Замовником робіт є Маріупольська міська рада, яка нині працює в релокації. Закупівлю проводить її управління капітального будівництва.

Очікувана вартість ремонту становить 61,08 млн грн. Роботи фінансуватимуть із місцевого бюджету.

Підрядника обиратимуть за найнижчою ціною. Подати пропозиції можна до 19 лютого 2026 року, а аукціон запланований на 20 лютого.

Завершити ремонт мають до 30 вересня цього року. Оплату передбачили після виконання робіт — протягом 10 робочих днів.

Які роботи планують виконати

Згідно з технічним завданням, планують демонтаж старих конструкцій, встановлення нових дверей і перегородок, ремонт підлог, укладання плитки та лінолеуму, монтаж гіпсокартонних конструкцій, оздоблення приміщень і підготовку їх до проживання.

Водночас у документації не зазначено, скільки саме людей зможуть розмістити після завершення ремонту.

Раніше ми писали, що на Тернопільщині планують будувати соціальне житло для ВПО з прив’язкою до роботи на місцевих підприємствах.