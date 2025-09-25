У Львові висадили 40 кущів троянд до 454-ї річниці Бахмута

Кущі троянд, які висадили бахмутяни у Львові. Фото: Львівська міськрада

40 кущів троянд з’явилися у львівському парку “Високий замок” — їх висадили небайдужі бахмутяни. Саму ж акцію присвятили до 454-ї річні від заснування Бахмута. Ці квіти висаджують вже вдруге у місті.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

24 вересня у львівському парку “Високий замок” з’явилися 40 кущів троянд. Їх висадили до Дня міста Бахмута — на знак єдності Львова та громади Донеччини.

“Троянди — символ Бахмута, який у мирні часи називали «містом троянд» за численні квіткові алеї. Тепер садіння троянд в інших містах України стало знаком пам’яті про рідне місто та подяки громадам, які прихистили мешканців Бахмута”, — розповіли посадовці.

Там уточнили, що для висадки обрали ділянку біля пам’ятного каменя на честь полковника Максима Кривоноса. Участь в акції взяли загалом десять бахмутян із львівського осередку підтримки ВПО.

“Обрали такі сорти (троянд, — ред.), які пасують за кольором і стилістикою до вже наявних кущів, висаджених на початку літа. Тут достатньо сонця, щоб вони гарно росли й радували відвідувачів”, — розповіла фахівчиня з озеленення Галицького району Оксана Софіянчук.

Нагадаємо, на території Національного музею народної архітектури та побуту України, що розташований у столиці, 11 вересня 2025 року висадили “Алею Бахмута”. Райські яблуні стали експозицією біля Донецької хати та інших експонатів музею, які представляють Донеччину.