У місті Лиман не буде води 25 і 26 вересня. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Протягом двох днів у місті Лиман Донецької області обмежать постачання води. Через ремонтні роботи воду не подаватимуть з 08:00 до 15:00.

Про це повідомили у Лиманській міськраді.

Зазначають, що водопостачання не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на об’єктах електропостачання.

25 і 26 вересня з 08:00 і до 15:00 воду подавати не будуть.

Раніше Лиманські комунальники фіксували значну витрату води у Північному мікрорайоні міста Лиман. Тоді причину не змогли вияви й просили жителів оглядати прилеглі території.

Додамо, що підземні води можуть стати новим джерелом водопостачання на Донеччині. Про це почали замислюватися, бо внаслідок постійних обстрілів вода в Сіверськодонецькому каналі та водосховищах області може стати непридатною для використання.