1611 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області зафіксувала поліція за добу 26 березня. Влучання були щонайменше в дев’яти населених пунктах підконтрольної частини регіону: у Лимані обірвалося життя однієї цивільної людини, а в прифронтовому Добропіллі поранена ще одна.
По регіону били дронами та авіабомбами
Під вогнем, пише поліція, перебували дев’ять населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Святогірськ та Слов’янськ, а також селище Софіївка.
У Лимані внаслідок російських атак загинула одна людина. У Добропіллі через розрив FPV-дрона поранень зазнала ще одна людина.
У Краматорську після дронових атак постраждали автомагазин та два цивільні авто, у Софіївці — господарська споруда.
На Святогірськ скинули дві 250-кілограмові авіабомби — постраждала будівля пошти, гараж, об’єкт інфраструктури.
За підрахунками поліції, за добу в регіоні зазнали руйнувань 14 цивільних об’єктів, зокрема чотири житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Черкаському та Різниківці.
Ще 42 штурми зупинили на Покровському напрямку
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові вісім разів атакували та намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман;
у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки на Слов’янському напрямку українські військові зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед;
23 атаки російських сил фіксували на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки;
у районах населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ та Молодецьке, а також у напрямку населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Кучерів Яр та Світле на Покровському напрямку українські військові зупинили 42 штурмові дії російських військових;
на Олександрівському напрямку російські військові 10 разів атакували у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського.