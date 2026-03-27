У Лимані загинула людина, у Добропіллі — поранена ще одна: доба 26 березня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
1611 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області зафіксувала поліція за добу 26 березня. Влучання були щонайменше в дев’яти населених пунктах підконтрольної частини регіону: у Лимані обірвалося життя однієї цивільної людини, а в прифронтовому Добропіллі поранена ще одна.

По регіону били дронами та авіабомбами

Під вогнем, пише поліція, перебували дев’ять населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Святогірськ та Слов’янськ, а також селище Софіївка.

У Лимані внаслідок російських атак загинула одна людина. У Добропіллі через розрив FPV-дрона поранень зазнала ще одна людина.

У Краматорську після дронових атак постраждали автомагазин та два цивільні авто, у Софіївці — господарська споруда.

На Святогірськ скинули дві 250-кілограмові авіабомби — постраждала будівля пошти, гараж, об’єкт інфраструктури.

За підрахунками поліції, за добу в регіоні зазнали руйнувань 14 цивільних об’єктів, зокрема чотири житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Черкаському та Різниківці.

поліція Донеччини показала наслідки атак по житловому сектору регіону за добу 26 березня
Наслідки російських ударів по Донеччині за 26 березня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
пошкоджені будівлі у Краматорську після дронової атаки на Донеччині 26 березня
Наслідки російських атак у Донецькій області, 26 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини
Добропілля після удару FPV-дроном 26 березня поранена цивільна людина
Наслідки російських атак у Донецькій області, 26 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини
Лиман після російської атаки 26 березня одна людина загинула внаслідок обстрілу
Наслідки російських атак у Донецькій області, 26 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини
наслідки російських обстрілів Донеччини 26 березня 2026 року пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура
Наслідки російських атак у Донецькій області, 26 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Ще 42 штурми зупинили на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові вісім разів атакували та намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман;
  • у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки на Слов’янському напрямку українські військові зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед;
  • 23 атаки російських сил фіксували на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки;
  • у районах населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ та Молодецьке, а також у напрямку населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Кучерів Яр та Світле на Покровському напрямку українські військові зупинили 42 штурмові дії російських військових;
  • на Олександрівському напрямку російські військові 10 разів атакували у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського.

Нагадаємо, в районі Костянтинівки Сили оборони України фіксують високу активність російських загарбників, за добу там фіксують десятки атак. Російські війська проводять ротації особового складу, однак “аномального” скупчення сил українські військові не фіксують.

