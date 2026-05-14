У Лиманській громаді офіційно визнали знищеними будинки за 10 адресами: які саме

Програма "єВідновлення".

Профільна комісія при Лиманській міській військовій адміністрації дистанційно встановила знищення будинків ще за 10 адресами. Вони розташовані у Лимані та ще семи населених пунктів громади. Розповідаємо, власники якої нерухомості тепер зможуть податися на компенсацію.

Новим переліком знищених будинків поділились у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

До переліку знищених об’єктів увійшли будинки за такими адресами:

м. Лиман, пров. Героїв десантників, 60;

с. Брусівка, пров. Львівський, 14;

с. Брусівка, вул. Приозерна, 23Ж;

с. Зарічне, вул. Київська, 42;

с. Зарічне, вул. Шкільна, 7;

с. Новоселівка, вул. Тракторна, 3;

с. Терни, вул. Дружби, 25;

с. Торське, вул. Підлісна, 8А;

с. Шандриголове, вул. Гутченка, 148;

с. Яцьківка, вул. Миру, 21.

Стосовно будинків за цими адресами склали акти дистанційного обстеження із висновком про знищення нерухомості.

“Якщо ваш будинок є у переліку — це офіційне підтвердження його знищення. Такий акт є підставою для отримання компенсації в межах державної програми “єВідновлення”, — пояснили в пресслужбі Лиманської міської ВА.

Власникам нерухомості за вказаними адресами рекомендують перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.

Консультацію стосовно отримання компенсації можна отримати безпосередньо у комісії за телефонами: 075 627-12-34 та 050 952-44-90.

Нагадаємо, напередодні у Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 19 адресами — у самому Лимані, Дробишевому, Коровйому Яру, Озерному, Новому, Торському, Шандриголовому та Яцьківці. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.