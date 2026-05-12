У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 19 адресами: перелік

Лиман. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 19 адресами — у самому Лимані, Дробишевому, Коровйому Яру, Озерному, Новому, Торському, Шандриголовому та Яцьківці. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що спеціалізована комісія при військовій адміністрації отримала супутникові знімки, які підтвердили факт руйнування домівок за ще 19 адресами у Лиманській громаді. Вони вже склали акти дистанційного обстеження із висновком про знищення низки будинків.

У Лимані:

вул. Партизанська, 54.

У Дробишевому:

вул. Перемоги, 35.

У Зарічному:

вул. Бульварна, 45;

вул. Гоголя, 5;

вул. Широка, 48;

вул. Вишнева, 39;

вул. Калинова, 9;

вул. Підлісна, 3;

вул. Поштова, 32.

У Коровйому Яру:

вул. Миру, 1.

У Новому:

вул. Будівельна, 16.

В Озерному:

вул. Кар’єрна, 10.

У Торському:

вул. Північна, 91;

вул. Центральна, 105;

вул. Центральна, 184;

вул. Центральна, 245;

пров. Північний, 6.

У Шандриголовому:

вул. Лугова, 97.

У Яцьківці:

вул. Миру, 11Б.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, на квітень 2026-го жителі прифронтових громад Донецької області подали понад 65,5 тисячі заяв на компенсації за знищене житло, однак для більшої частини з них призупинили розгляд. В Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях не розглядають такі звернення по суті — проблема в механізмі дистанційного обстеження.

Раніше омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець надсилав до уряду листа із рекомендаціями, як спростити механізм дистанційно обстеження.