Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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Нова група власників житла у Лиманській громаді тепер може отримати компенсації за програмою “єВідновлення”, адже профільна комісія при міській військовій адміністрації визнала зруйнованим ще 27 приватних та три багатоквартирні будинки. Розповідаємо, за якими адресами вони розташовані.

Пресслужба Лиманської міської військової адміністрації оприлюднила перелік зруйнованих будинків на Facebook.

Так, приватні будинки визнали знищеними за адресами:

м. Лиман, вул. Вишнева, 48;

м. Лиман, вул. Волгодонська, 32;

м. Лиман, вул. Героїв Десантників, 14А;

м. Лиман, вул. Левадна, 142;

м. Лиман, вул. Павла Тичини, 7;

м. Лиман, вул. Приймаченко Марії ім., 3;

м. Лиман, вул. Слобожанська, 47;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 142;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 142А;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 142Б;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 53Г;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 53Д;

с-ще Зарічне, вул. Квіткова, 17;

с-ще Зарічне, вул. Лугова, 23;

с-ще Зарічне, вул. Партизанська, 17;

с-ще Зарічне, вул. Слов’янська, 25;

с-ще Зарічне, вул. Шаблін Яр, 7;

с-ще Ямпіль, вул. Хвойна, 14;

с. Рідкодуб, вул. Володимирівська, 20;

с. Рідкодуб, вул. Центральна, 105;

с. Терни, вул. Бордюгова, 16;

с. Терни, вул. Шкільна, 22;

с. Торське, вул. Водяна, 40;

с. Торське, вул. Центральна, 161А;

с. Торське, пров. Західний, 9;

с. Щурове, вул. Соборна, 30-А;

с. Ямполівка, вул. Зарічна, 49А.

Водночас всі три багатоквартирні будинки, які визнали знищеними у зазначеному рішенні комісії, розташовані у Лимані: по проспекту Щасливому, 10 та на вулиці оборони 5А та 9А.

Наявність будинку у цьому переліку — офіційне підтвердження його знищення, яке є підставою для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”. Власникам визнаних зруйнованими будинків рекомендують перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.

За консультаціями щодо отримання компенсації можна звертатися до комісії за номерами: 075 627-12-34, 050 952-44-90.

Нагадаємо, бійці Третього армійського корпусу евакуювали з Лимана двох цивільних за допомогою наземного роботизованого комплексу. Один з евакуйованих був поранений і не міг самостійно пересуватися, тож бійцям довелося транспортувати його на ношах.