У Лиманській громаді змінили адресу, куди приймають документи для дистанційного обстеження житла: куди писати

Поштомат "Нової пошти". Ілюстративне фото від пресслужби компанії

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Від 15 вересня 2026 року мешканці Лиманської громади, чия нерухомість зруйнована внаслідок бойових дій та які хочуть отримати компенсації, повинні насилати паперові документи за новою адресою. Розповідаємо, куди саме.

Про зміни повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Папери мешканців громади тепер закликають надсилати у поштомат “Нової пошти” №6693, який розташований у місті Корсунь-Шевченківський на вулиці Ярослава Мудрого, 59. Це на Черкащині.

Отримувачем кореспонденції потрібно зазначити Прокопенко Юлію Андріївну. Її номер телефону: 095 825 95 96.

Водночас документи для дистанційного обстеження у Лиманській громаді продовжують приймати на електронну адресу ЦНАПу: [email protected].

За додатковими роз’ясненнями стосовно роботи комісії з надання компенсацій за зруйноване житло у Лиманській громаді можна звернутися з 8:00 по 16:00 за наступними контактами:

050 952 4490

[email protected]

Для надсилання документів електронною поштою потрібно відсканувати заповнену заяву, паспорт, ідентифікаційний код, технічний паспорт на об’єкт та документ про право власності. Власникам приватних будинків додатково потрібно надати документ із кадастровим номером земельної ділянки. За наявності пошкоджень також, за можливості, подаються фото- та відеоматеріали в оригінальній якості.

Кожен документ повинен подаватися окремим файлом, потрібно сканувати послідовно й повністю, формат документів — PDF, фотографій — JPEG, а розмір кожного файлу не має перевищувати 5 МБ (крім відео). Якщо загальний обсяг фото- та відеоматеріалів перевищує 25 МБ, їх потрібно передати на USB-флешці.

Нагадаємо, профільна комісія при Лиманській міській ВА змогла підтвердити факт знищення домівок ще за 50 адресами у 12 населених пунктах громади. У переліку є, зокрема, багатоквартирні будинки у Лимані та Сосновому. Розповідаємо, власники яких саме будинків тепер зможуть податися на компенсації за програмою “єВідновлення”.