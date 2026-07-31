У липні понад 300 евакуйованих жителів Донеччини отримали прихисток у більш безпечних регіонах, — ОВА

Евакуація з Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

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Упродовж місяця 315 евакуйованих жителів Донеччини безкоштовно розселили на Рівненщині, Кіровоградщині, Полтавщині та в інших регіонах. Ще 12 за допомогою благодійників вивезли за кордон.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Загалом серед вихідців з регіону, яких вивезли з небезпечних громад області, у липні безкоштовне житло в евакуації отримали 315 людей. Серед них 116 — маломобільні. Приймали жителів Донеччини у різних областях України, зокрема в Рівненській, Кіровоградській та Полтавській.

Крім того, за допомогою благодійних організацій ще 12 донеччан вдалося вивезти за кордон. Усі вони — маломобільні.

Маломобільна жителька Донеччини під час евакуації. Фото: Вадим Філашкін

Маломобільний житель Донеччини під час евакуації. Фото: Вадим Філашкін

Як записатися на евакуацію з Донеччини

Евакуація з території Донецької області продовжується. Спершу жителів везуть до транзитних пунктів, де вони можуть отримати гаряче харчування, гуманітарну і психологічну допомогу. Тих, кому нікуди їхати далі, мають безкоштовно поселити в місцях тимчасового проживання.

Заявки на евакуацію приймають за номерами: 0800 500 121, 073 050 01 21.

Для евакуації тяжкохворих і людей з інвалідністю варто дзвонити за номером: 0800 332 614.

Раніше ми розповідали, у які фейки про евакуацію досі вірять жителі Донеччини. Одні люди бояться, що їх “вивезуть на органи”, інші — що залишать посеред дороги, заберуть дітей або одразу після виїзду відправлять чоловіків на фронт. Нерідко це стає причиною, з якої люди відкладають виїзд до останнього.