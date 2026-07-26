Російські військові. Фото: з відео окупантів

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Фактична чисельність російських військових, яких залучають до штурмів на лінії бойового зіткнення, у липні зросла на 12% у порівнянні з червнем та на 18% — у порівнянні з травнем.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Фактична кількість російських військових, яких командування РФ залучає до штурмових дій на лінії бойового зіткнення, у липні продовжила зростати. За даними Мадяра, цей показник збільшився на 12% у порівнянні з червнем та на 18% у порівнянні з травнем.

За словами військового, такі висновки зробили на основі щоденного аналізу розвідцентру Сил безпілотних систем.

Водночас, зазначає Бровді, пілоти СБС також збільшили кількість знищених російських військових. За період із 1 по 25 липня вони верифікували ліквідацію 9021 окупанта. За прогнозом командувача, до кінця місяця цей показник перевищить 11 тисяч бійців.

Крім живої сили, Сили безпілотних систем збільшили кількість уражених цілей іншого типу. За словами Бровді, у липні цей показник зріс на 4% порівняно з червнем. За 25 днів липня військові уразили 42 847 різних цілей.

Командувач СБС припустив, що збільшення кількості російських штурмових груп може бути пов’язане зі спробами російського командування приховати реальний стан справ на окремих ділянках фронту. За його словами, окупанти формують додаткові малі групи, які намагаються проникнути на українські позиції та зафіксувати свою присутність для звітності.

Раніше ми писали, що Росія планує залучити до війни проти України ще 30 тисяч військових із Північної Кореї.