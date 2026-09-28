У Мангушській громаді хочуть виділити 1,9 млн грн на матеріальну допомогу дітям переселенців

Дитина-переселенець. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Спрямувати кошти на матеріальну допомогу для дітей-переселенців планують із місцевого бюджету. Зробити це розраховують до кінця року. Скільком дітям хочуть надати виплату — розповідаємо далі.

Про плани місцевої влади щодо виплат дітям переселенців журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальниці Мангушської селищної військової адміністрації Наталії Воробйової.

Згідно з документом, місцеву програму економічного і соціального розвитку на 2026 рік доповнили новим пунктом. За ним до кінця року з місцевого бюджету планують виділити 1,9 млн грн на матеріальну допомогу дітям із Мангушської громади, які перемістилися в інші регіони.

Надавати допомогу мають одноразово. Виплатити її планують 380 дітям відповідно до звернень. Тобто якщо розмір допомоги буде фіксованим, кожен із цих дітей має отримати по 5 тисяч гривень.

Зауважимо, що після ухвалення змін до програми бюджет Мангушської громади не оновлювали. Це означає, що поки йдеться саме про плани виділити 1,9 млн грн, а не про вже затверджені видатки.

Раніше ми розповідали, як дітям і молоді, які повернулися з окупації чи депортації, отримати 50 тисяч гривень допомоги.