У Мангушській громаді в евакуації планують за три роки витратити 1,2 млн грн на культуру. Ілюстративне фото: Мангушська сільська рада

Протягом 2026-2028 років з бюджету Мангушської військової адміністрації, яка працює в евакуації, планують спрямувати 1,2 млн грн на культурні заходи. У 2026 році на це передбачили 400 тисяч гривень. Розповідаємо, на які саме заходи мають піти кошти.

Інформацію про заплановані видатки журналістам Вільного Радіо надали в Мангушській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

У лютому 2026 року в Мангушській громаді затвердили “Програму збереження та підтримки культури й утвердження національної і локальної ідентичності Мангушської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки”. На її впровадження з місцевого бюджету планують витратити 1,2 млн грн протягом трьох років.

Однак інформації про те, на які саме культурні заходи спрямують ці кошти, в бюджеті на 2026 рік немає. У відповіді на запит посадовці уточнили, що цього року з місцевої скарбниці на культуру витратять 400 тисяч гривень.

Для жителів громади цьогоріч запланували такі події:

культурно-мистецькі заходи до міжнародних, державних, професійних свят та пам’ятних дат для вшанування пам’яті захисників і захисниць України;

конкурси, майстеркласи, фестивалі та інші заходи для популяризації культури національних меншин з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності культурних послуг.

За 400 тисяч гривень планують придбати нагороди та заохочувальну продукцію для учасників заходів, а також матеріали для майстеркласів. Зокрема, вже спланували:

50 тисяч грн на харчування, оплату проживання та проїзду для підготовки форумів;

20 тисяч грн на проведення культурно-мистецьких заходів до Дня вишиванки.

Зазначимо, загалом у місцевому бюджеті у 2026 році запланували 47 мільйонів гривень видатків. Отже, витрати на культуру цьогоріч сягнуть 1% від усіх видатків місцевої скарбниці.

