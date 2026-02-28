Як військовим з Мангушської громади податися на допомогу від військової адміністрації (інструкція)

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Захисники та захисниці з Мангушської громади можуть отримати допомогу з бюджету військової адміністрації. Допомога доступна лише тим, хто до повномасштабного вторгнення проживав у громаді. Розповідаємо, куди звертатися.
Про можливість отримати допомогу повідомили в Мангушській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит Вільного Радіо.
Посадовці пропонують захисникам та захисницям, членам їхніх сімей і родинам загиблих військових звертатися за допомогою до Відділу соціального захисту населення Мангушської селищної ради за телефоном: (098) 708-93-52.
Або можна приїхати та звернутися особисто за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 91.
Форма заяви залежить від виду матеріальної допомоги, на яку претендує заявник. Бланки заяв нададуть під час особистого візиту або надішлють електронною поштою після телефонного звернення.
Перелік документів, який варто підготувати:
Зазначимо, у 2026 році на допомогу військовим з Мангушської громади заклали 9,7 млн грн.
Нагадаємо, у Мангушській громаді у 2025 році спрямували на підтримку переселенців майже третину бюджету. Гроші йшли на психологічні, юридичні та інші консультації, компенсацію вартості ліків, та придбання дров.