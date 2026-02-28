Як військовим з Мангушської громади податися на допомогу від військової адміністрації (інструкція)

Як військовим з Мангушської громади попросити допомогу від військової адміністрації. Ілюстративне фото: Мангушська сільська рада

Захисники та захисниці з Мангушської громади можуть отримати допомогу з бюджету військової адміністрації. Допомога доступна лише тим, хто до повномасштабного вторгнення проживав у громаді. Розповідаємо, куди звертатися.

Про можливість отримати допомогу повідомили в Мангушській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит Вільного Радіо.

Посадовці пропонують захисникам та захисницям, членам їхніх сімей і родинам загиблих військових звертатися за допомогою до Відділу соціального захисту населення Мангушської селищної ради за телефоном: (098) 708-93-52.

Або можна приїхати та звернутися особисто за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 91.

Форма заяви залежить від виду матеріальної допомоги, на яку претендує заявник. Бланки заяв нададуть під час особистого візиту або надішлють електронною поштою після телефонного звернення.

Перелік документів, який варто підготувати:

завірені копії перших двох сторінок паспорта або ID-картки з відміткою про реєстрацію місця проживання;

завірені копії довідки про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

завірені копії довідки внутрішньо переміщеної особи;

документ від Міністерства оборони України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими або іншого компетентного органу про звільнення з полону;

у разі потреби лікування — медичну довідку або виписку з лікувального закладу;

банківські реквізити (IBAN) для отримання допомоги.

Зазначимо, у 2026 році на допомогу військовим з Мангушської громади заклали 9,7 млн грн.

Нагадаємо, у Мангушській громаді у 2025 році спрямували на підтримку переселенців майже третину бюджету. Гроші йшли на психологічні, юридичні та інші консультації, компенсацію вартості ліків, та придбання дров.