Селище Мангуш, фото: Вікіпедія

У 2026 році жителі Мангушської громади, які хочуть отримати особисті консультації від начальниці селищної військової адміністрації, можуть це зробити двічі на місяць за фіксованим графіком. Окрім цього, аналогічні контакти з громадянами підтримуватимуть дві начальниці структурних підрозділів ВА.

Графік проведення особистих прийомів та телефонного зв’язку з громадянами опублікували на офіційному сайті Мангушської селищної військової адміністрації.

Начальниця ВА Наталія Воробйова прийматиме дзвінки на гарячій лінії у перший вівторок кожного місяця з 9:00 до 11:00. Онлайн-прийоми вона проводитиме щомісяця в останній четвер — з 11:00 до 13:00. До посадовиці можна звертатися з питань діяльності військової адміністрації.

З аналогічних питань також консультуватиме заступниця начальниці ВА Світлана Луценко. Вона працюватиме на гарячій лінії кожного другого вівторка місяця з 9:00 до 11:00, а онлайн-прийоми проводитиме щотретьої середи — з 10:00 до 12:00.

Начальниця відділу з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції Анастасія Журавльова відповідатиме на дзвінки гарячої лінії кожного першого четверга місяця з 9:00 до 11:00. Онлайн-прийоми з юридичних питань вона проводитиме у перший вівторок місяця з 10:00 до 12:00.

Номер телефону гарячої лінії Мангушської селищної ВА — +38 (098) 70-89-352). Анонси прийомів у онлайн-форматі можна знайти на Facebook-сторінці ВА за посиланням.

Нагадаємо, майже третину бюджету Мангушської громади на 2025 рік спрямували на підтримку переселенців. Гроші йшли на психологічні, юридичні та інші консультації, компенсацію вартості ліків, придбання дров та інші цілі.