Як у Мангушській військовій адміністрації планують допомагати військовим з громади і як податися на цю допомогу. Ілюстративне фото: Мангушська сільська рада

З бюджету Мангушської військової адміністрації, яка працює в евакуації, у 2026 році планують витратити 9,7 мільйона гривень на різні види допомоги військовим з громади. Розповідаємо, скільки грошей заклали на різні види підтримки, для скількох людей розраховані ці кошти та як податися на допомогу.

Про можливість отримати допомогу журналістам Вільного Радіо повідомили у Мангушській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з програмою допомоги військовим, яку затвердили на 2026 рік, гроші хочуть розподілити так:

послуги соціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей зможуть надати щонайменше п’ятьом людям, і на це запланували 100 тис. грн (по 20 тис. грн на отримувача);

допомогу членам родин, в яких загинули близькі під час захисту держави, зможуть надати щонайменше 10 людям, і на це заклали 500 тис. грн (по 50 тис. грн на отримувача);

допомогу військовим, яких звільнили з полону, зможуть надати щонайменше 20 людей, і на це підготували 1 млн грн (по 50 тис. грн на отримувача);

допомогу важкопораненим захисникам зможуть надати щонайменше 20 людям, і на це заклали 1 млн грн (по 50 тис. грн на отримувача);

допомогу дітям, чиї батьки зникли безвісти під час війни, зможуть надати щонайменше 25 сімʼям, і на це підготували 125 тис. грн (по 5 тис. грн на отримувача);

допомогу родинам, чиї близькі зникли безвісти під час війни, зможуть надати щонайменше 5 людям, і на це заклали 125 тис. грн (по 25 тис. грн на отримувача);

на нагороди ветеранам, які здобувають призові місця на спортивних змаганнях заклали 20 тис. грн на двох людей (по 10 тис. грн на людину);

допомогу військовим до Дня захисників та захисниць зможуть отримати 360 людей, і на це підготували 3,6 млн грн (по 10 тис. грн на одного);

по оплату лікування у санаторіях зможуть звернутись щонайменше 20 ветеранів та членів родин загиблих на війні — на це заклали 300 тис. грн (по 15 тис. грн на одного);

за частковою оплатою іпотеки ветеранам війни зможуть звернутися 14 людей — на це заклали 2,8 млн грн (по 200 тис. грн на одного);

на оплату встановлення пам’ятника загиблим військовим підготували 100 тис. грн для двох заявників (по 50 тис. грн на отримувача);

по допомогу родинам, чиї близькі загинули у лавах ЗСУ під час повномасштабної війни зможуть звернутися до 45 людей, на цю статтю передбачили 205 тис. грн (по 5 125 грн на одного);

по допомогу дітям, які мають загиблих, зниклих безвісти або полонених батьків та евакуювалися і зареєструвалися як ВПО, зможуть звернутися 28 людей і на це підготували 1 млн грн (по 40 320 грн на одного);

за облаштуванням місць поховання загиблих військових можуть звернутися троє людей і на це заклали 15 тис. грн (по 5 тис. грн на одного);

на збереження пам’яті та перенесення даних про загиблих військових з громади до музеїв, виставок і друкованих книг про них заклали 50 тис. грн на 5 отримувачів (по 10 тис. грн на захисника);

на відзначення перемог у спортивних та культурних заходах заклали гроші для 6 ветеранів війни — 90 тис. грн (по 15 тис. грн переможцю).

Перелічені вище допомоги нараховуватимуть лише на підставі заяв, які подаватимуть жителі громади. Посадовці пропонують захисникам та захисницям, членам їхніх родин і сім’ям загиблих військових звертатися по допомогу до Відділу соціального захисту населення Мангушської селищної ради за телефоном: (098) 708-93-52.

Також можна приїхати та звернутися особисто за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 91.

Форма заяв залежить від виду матеріальної допомоги, на яку претендує заявник. Бланки заяв нададуть під час особистого візиту або надішлють електронною поштою після телефонного звернення.

Перелік документів, які варто підготувати:

завірені копії перших двох сторінок паспорта або ID-картки з відміткою про реєстрацію місця проживання;

завірені копії довідок про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

завірені копії довідки внутрішньо переміщеної особи;

копію довідки з військової частини про виконання завдань у зоні бойових дій (за наявності);

копію військового квитка (за наявності);

документ від Міністерства оборони України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими або іншого компетентного органу про звільнення з полону (за наявності);

у разі потреби лікування — медичну довідку або виписку з лікувального закладу;

банківські реквізити (IBAN) для отримання допомоги.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що протягом 2026-2028 років з бюджету Мангушської військової адміністрації, яка працює в евакуації, планують спрямувати 1,2 млн грн на культурні заходи. У 2026 році на це передбачили 400 тисяч гривень.