У Мар’їнській громаді хочуть створити реєстр збитків бізнесу: підприємців просять повідомити про втрати

Мар’їнка із супутника у 2024 році. Колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Підприємців, у яких діяльність зареєстрована на території Мар’їнської громади, закликають повідомити про збитки, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Отримані дані планують внести до реєстру збитків бізнесу, який нині формують у громаді.

Про опитування повідомляє Мар’їнська міська військова адміністрація.

Посадовців цікавлять не лише прямі збитки, яких підприємці зазнали через бойові дії, а й упущена вигода, пов’язана з руйнуванням майна.

Інформацію про завдані війною збитки можна надати до відділу економічного розвитку та інфраструктури громади за телефоном:

(099) 284-95-78 (Ірина Грашина).

Нагадаємо, на гугл-мапах опублікували оновлені супутникові знімки Мар’їнки від липня 2024 року. За ними можна оцінити масштаб наслідків боїв за місто. Журналісти Вільного Радіо порівняли кадри від 2022 і 2024 років.