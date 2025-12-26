Підтримати
У Мар’їнській громаді хочуть створити реєстр збитків бізнесу: підприємців просять повідомити про втрати

Євген Вакуленко
Підприємців, у яких діяльність зареєстрована на території Мар’їнської громади, закликають повідомити про збитки, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Отримані дані планують внести до реєстру збитків бізнесу, який нині формують у громаді.

 

Про опитування повідомляє Мар’їнська міська військова адміністрація.

Посадовців цікавлять не лише прямі збитки, яких підприємці зазнали через бойові дії, а й упущена вигода, пов’язана з руйнуванням майна.

Інформацію про завдані війною збитки можна надати до відділу економічного розвитку та інфраструктури громади за телефоном:

  • (099) 284-95-78 (Ірина Грашина).

Нагадаємо, на гугл-мапах опублікували оновлені супутникові знімки Мар’їнки від липня 2024 року. За ними можна оцінити масштаб наслідків боїв за місто. Журналісти Вільного Радіо порівняли кадри від 2022 і 2024 років.

