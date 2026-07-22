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Мар’їнська міська військова адміністрація змінила розподіл коштів у програмі підтримки ветеранів, військовослужбовців і родин загиблих Захисників та Захисниць України. Більше грошей спрямували на виплати до Дня захисників і захисниць. Перерозподілили їх з допомоги на поховання та встановлення пам’ятників, по які звернулися менше людей.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Мар’їнської міської військової адміністрації Юрія Григульця від 17 липня 2026 року.
Програму соціальної підтримки затвердили ще в лютому 2026 року. Вона передбачає дев’ять напрямків допомоги ветеранам, військовослужбовцям та родинам загиблих захисників і захисниць України. Частину заходів фінансують за рахунок державного бюджету або проводять без додаткових витрат, однак на окремі види матеріальної допомоги громада заклала кошти з місцевого бюджету.
У липні військова адміністрація переглянула фінансування трьох видів виплат.
Так, допомогу ветеранам і захисникам до Дня захисників і захисниць України збільшили з 1,5 мільйона гривень до 2,2 мільйона гривень. Якщо раніше ці кошти планували виплатити 152 людям, то тепер — 222.
Натомість фінансування допомоги на поховання загиблих захисників і захисниць України скоротили — мають гроші тепер для 20 родин замість 30.
Також зменшили фінансування допомоги на спорудження пам’ятників загиблим військовослужбовцям. На ці потреби тепер передбачили 800 тисяч гривень замість 1 мільйона. Відповідно, кількість отримувачів зменшили з 20 до 16.
Крім цих видів допомоги, програма передбачає й інші виплати. Зокрема, кошти передбачили на:
Окремо в програмі заклали:
Для цих трьох напрямків у програмі не визначили конкретної кількості отримувачів.
Деякі виплати фінансуватимуть з обласного бюджету. На щомісячну допомогу дітям загиблих, зниклих безвісти та полонених передбачили 144 тисячі гривень, а на допомогу сім’ям загиблих захисників і захисниць України — 20 тисяч гривень для чотирьох родин, тобто кожній по 5 тисяч.
Контролювати виконання програми й надалі будуть управління соціального захисту населення Мар’їнської міської військової адміністрації та керівництво військової адміністрації.
Раніше ми розповідали, які 11 видів допомоги для військових, ветеранів та їхніх родин затвердили в Ольгинській громаді на 2026 та 2027 роки.