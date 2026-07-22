Ілюстративне фото: Міноборони України

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Мар’їнська міська військова адміністрація змінила розподіл коштів у програмі підтримки ветеранів, військовослужбовців і родин загиблих Захисників та Захисниць України. Більше грошей спрямували на виплати до Дня захисників і захисниць. Перерозподілили їх з допомоги на поховання та встановлення пам’ятників, по які звернулися менше людей.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Мар’їнської міської військової адміністрації Юрія Григульця від 17 липня 2026 року.

Програму соціальної підтримки затвердили ще в лютому 2026 року. Вона передбачає дев’ять напрямків допомоги ветеранам, військовослужбовцям та родинам загиблих захисників і захисниць України. Частину заходів фінансують за рахунок державного бюджету або проводять без додаткових витрат, однак на окремі види матеріальної допомоги громада заклала кошти з місцевого бюджету.

У липні військова адміністрація переглянула фінансування трьох видів виплат.

Так, допомогу ветеранам і захисникам до Дня захисників і захисниць України збільшили з 1,5 мільйона гривень до 2,2 мільйона гривень. Якщо раніше ці кошти планували виплатити 152 людям, то тепер — 222.

Натомість фінансування допомоги на поховання загиблих захисників і захисниць України скоротили — мають гроші тепер для 20 родин замість 30.

Також зменшили фінансування допомоги на спорудження пам’ятників загиблим військовослужбовцям. На ці потреби тепер передбачили 800 тисяч гривень замість 1 мільйона. Відповідно, кількість отримувачів зменшили з 20 до 16.

Крім цих видів допомоги, програма передбачає й інші виплати. Зокрема, кошти передбачили на:

допомогу важкопораненим військовослужбовцям — 2,2 мільйона гривень (по 50 тисяч гривень для 45 людей);

підтримку звільнених із полону — 450 тисяч гривень (по 50 тисяч гривень для 9 людей);

допомогу сім’ям зниклих безвісти — 500 тисяч гривень (по 25 тисяч гривень для 20 родин);

допомогу дітям загиблих і зниклих безвісти до Дня захисників — 120 тисяч гривень (по 5 тисяч гривень для 24 дітей);

санаторно-курортне лікування — 60 тисяч гривень (по 15 тисяч для 4 людей);

підтримку ветеранів-призерів адаптивних спортивних змагань — 50 тисяч гривень (по 10 тисяч гривень для 5 людей).

Окремо в програмі заклали:

на соціальну адаптацію ветеранів — 500 тисяч гривень;

на створення музейних експозицій про війну — 50 тисяч гривень;

на проведення спортивних і культурних заходів із вшанування пам’яті загиблих — 45 тисяч гривень.

Для цих трьох напрямків у програмі не визначили конкретної кількості отримувачів.

Деякі виплати фінансуватимуть з обласного бюджету. На щомісячну допомогу дітям загиблих, зниклих безвісти та полонених передбачили 144 тисячі гривень, а на допомогу сім’ям загиблих захисників і захисниць України — 20 тисяч гривень для чотирьох родин, тобто кожній по 5 тисяч.

Контролювати виконання програми й надалі будуть управління соціального захисту населення Мар’їнської міської військової адміністрації та керівництво військової адміністрації.

Раніше ми розповідали, які 11 видів допомоги для військових, ветеранів та їхніх родин затвердили в Ольгинській громаді на 2026 та 2027 роки.