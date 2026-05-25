Вихідці із Мар’їнської громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, цьогоріч знову можуть податися на матеріальну підтримку. Сума такої допомоги — 1,5 тисячі гривень на людину. Розповідаємо, які документи потрібні та куди їх надсилати.

Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Мар’їнської МВА.

Грошова допомога постраждалим від Чорнобильської катастрофи у Мар’їнській громаді: хто може отримати

У 2026-му місцевий бюджет отримав гроші, за які може профінансувати допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. За документом, до них належать такі категорії населення:

учасники ліквідації наслідків аварії ЧАЕС;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

дітям з інвалідністю, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

народжені після 26 квітня 1986 року від одного з померлих батьків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Сума такої одноразової підтримки — 1,5 тисячі гривень на людину.

Які документи потрібні

Податися на матеріальну допомогу можна до 1 серпня 2026-го. Приклад заяви є у кінці розпорядження за цим посиланням, однак до неї потрібно зібрати ще такий перелік документів:

паспорт (копія з ПІБ, датою народження та пропискою; якщо ID-картка — додати витяг з реєстру);

(копія з ПІБ, датою народження та пропискою; якщо ID-картка — додати витяг з реєстру); посвідчення учасника ліквідації ЧАЕС або постраждалого (1 категорія);

або постраждалого (1 категорія); посвідчення дитини , що потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи; висновок про зв’язок смерті з ЧАЕС (якщо подаєте як родич загиблого);

(якщо подаєте як родич загиблого); довідка ВПО або електронна довідка з QR-кодом;

або електронна довідка з QR-кодом; копія ІПН (крім тих, хто відмовився з релігійних переконань);

(крім тих, хто відмовився з релігійних переконань); документи про опіку (якщо постраждалий перебуває під опікою);

(якщо постраждалий перебуває під опікою); свідоцтво про народження (для родичів загиблого);

(для родичів загиблого); реквізити рахунку в Ощадбанку або ПриватБанку (формат IBAN).

Пакет документів (копії, засвідчені вашим особистим підписом: “Згідно з оригіналом”, дата, підпис) необхідно надіслати власним коштом “Новою Поштою” за адресою: м. Дніпро відділення №22, вул. Теплична, 27Д. Отримувач — управління соціального захисту населення Мар’їнської міської військової адміністрації, номер телефону: +38 (099) 874-10-18.

Окрім цього, документи можна подавати особисто з понеділка по п’ятницю за такими адресами:

смт. Слобожанське , вул. Василя Сухомлинського, 42 — з 9:00 по 13:00, +38 (066) 717-98-29;

, вул. Василя Сухомлинського, 42 — з 9:00 по 13:00, +38 (066) 717-98-29; м. Павлоград , вул. Центральна, 36/2 — з 9:00 по 13:00, +38 (099) 635-56-24;

, вул. Центральна, 36/2 — з 9:00 по 13:00, +38 (099) 635-56-24; м. Жовті Води , вул. Хмельницького, 39 — з 9:00 по 13:00, +38 (066) 085-71-53;

, вул. Хмельницького, 39 — з 9:00 по 13:00, +38 (066) 085-71-53; м. Запоріжжя , просп. Ювілейний, 19 (Хортицький р-н) — з 9:00 по 12:00, +38 (050) 222-31-25;

, просп. Ювілейний, 19 (Хортицький р-н) — з 9:00 по 12:00, +38 (050) 222-31-25; м. Кременчук, вул. Єднання України, 9 — з 10:00 по 14:00, +38 (о50) 200-32-94.

Для отримання інформації та консультації також можна звертатись за телефонами гарячої лінії — +38 (099) 635-56-24 або +38 (066) 808-27-24.

Нагадаємо, Центр надання адміністративних послуг Мар’їнської міської ВА, який працює в евакуації на Дніпропетровщині, тепер надаватиме громадянам більше послуг: список зріс з 28 до 49 позицій. Серед нових пропозицій — допомога з поданням заяви до Міжнародного реєстру збитків, реєстрація місця проживання та нові послуги для військових.