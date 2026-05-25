Вихідці із Мар’їнської громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, цьогоріч знову можуть податися на матеріальну підтримку. Сума такої допомоги — 1,5 тисячі гривень на людину. Розповідаємо, які документи потрібні та куди їх надсилати.
Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Мар’їнської МВА.
У 2026-му місцевий бюджет отримав гроші, за які може профінансувати допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. За документом, до них належать такі категорії населення:
Сума такої одноразової підтримки — 1,5 тисячі гривень на людину.
Податися на матеріальну допомогу можна до 1 серпня 2026-го. Приклад заяви є у кінці розпорядження за цим посиланням, однак до неї потрібно зібрати ще такий перелік документів:
Пакет документів (копії, засвідчені вашим особистим підписом: “Згідно з оригіналом”, дата, підпис) необхідно надіслати власним коштом “Новою Поштою” за адресою: м. Дніпро відділення №22, вул. Теплична, 27Д. Отримувач — управління соціального захисту населення Мар’їнської міської військової адміністрації, номер телефону: +38 (099) 874-10-18.
Окрім цього, документи можна подавати особисто з понеділка по п’ятницю за такими адресами:
Для отримання інформації та консультації також можна звертатись за телефонами гарячої лінії — +38 (099) 635-56-24 або +38 (066) 808-27-24.
Нагадаємо, Центр надання адміністративних послуг Мар’їнської міської ВА, який працює в евакуації на Дніпропетровщині, тепер надаватиме громадянам більше послуг: список зріс з 28 до 49 позицій. Серед нових пропозицій — допомога з поданням заяви до Міжнародного реєстру збитків, реєстрація місця проживання та нові послуги для військових.