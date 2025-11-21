Ілюстративне фото: Facebook/ Мар’їнська центральна районна лікарня

За даними слідства, бухгалтерка могла подавати документи на виплати людям, які не працювали в лікарні, а директор дозволив їй користуватися своїм електронним підписом. Жінку триматимуть під вартою до вироку, а керівнику вже дали умовний термін.



Журналісти Вільного Радіо знайшли у судовому реєстрі ухвалу у справі щодо бухгалтерки та вирок для керівника Мар’їнської центральної районної лікарні, які розкривають схему розтрати бюджетних грошей.

Суд встановив, що у серпні 2021 року в Мар’їнській центральній районній лікарні призначили нову бухгалтерку. Уже на початку 2022 року вона почала подавати зарплатні відомості з фіктивними даними. На основі цих документів гроші з бюджету перераховували на рахунки людей, які, за даними слідства, насправді не працювали у лікарні. Надалі частину цих коштів нібито отримували люди, які організували схему, зокрема сама бухгалтерка.

Так, за період з 14 січня 2022 року по 15 січня 2024 року троє таких “працівників” отримали майже 9,9 мільйона гривень. Кошти надходили з бюджетних грошей, які лікарня отримувала за договором з Національною службою здоров’я України.

Протягом 2022 року суми постійно зростали: на початку року це були десятки тисяч гривень на місяць, влітку та восени — сотні тисяч, а у грудні 2022-го зайво нарахована сума перевищила 220 тисяч гривень. У 2023 році схема продовжувалась: щомісячний надлишок зарплати коливався від приблизно 76 до понад 100 тисяч гривень.

Суд вирішив тримати підозрювану під вартою. Після затримання її доставлять до суду, щоб остаточно визначити запобіжний захід.

У справі керівника лікарні зазначили, що на момент подій він перебував у Дніпрі, а бухгалтерія працювала в Кураховому. Директор передав свій електронний підпис головному бухгалтеру, і вона підписувала ним зарплатні відомості. На суді посадовець визнав, що не міг контролювати дії бухгалтерії на відстані, та розкаявся у вчиненому.

Суд врахував каяття директора, відсутність попередніх судимостей і стан його здоров’я та призначив обвинуваченому два роки позбавлення волі за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) з випробуванням та іспитовим строком на один рік. Додатково він не зможе протягом року обіймати посади, пов’язані з медичною діяльністю.

