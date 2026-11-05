У Маріуполі працюють п’ять “кадетських класів” під кураторством Слідчого комітету РФ

"Кадетський клас" в школі окупованого Маріуполя. Фото: з російських джерел

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У тимчасово окупованому Маріуполі існує вже пʼять “кадетських класів”, які працюють на базі місцевих шкіл. Усі вони знаходяться під безпосереднім кураторством Слідчого комітету Росії.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Там вказують, що програма в таких “кадетських класах” складається з посиленого військового вишколу та основ роботи в російських правоохоронних структурах. Ці осередки функціонують на базі маріупольських шкіл — наразі їх усього пʼять. Водночас курує дітей Слідчий комітет РФ.

Зокрема, днями співробітники так званого “слідчого управління СК Росії по “ДНР” провели чергову агітаційну зустріч “кадетам”, під час якої розповідали про специфіку роботи в силових відомствах загарбників. Разом із тим фейковий голова Маріуполя Антон Кольцов повʼязував таке “навчання” з подальшою службою дітей.

“Росія продовжує систематично знищувати українську ідентичність маріупольських дітей. Окупанти перетворили школи міста на осередки пропаганди та мілітаризації. Це ще один доказ того, що Росія прагне контролювати не лише окуповану територію, а й свідомість людей, які на ній живуть”, — кажуть в міській раді.

Зазначимо, що на вересень 2026-го “кадетські класи” в окупованому Маріуполі налічували щонайменше 60 учнів.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, як Росія мілітаризує українських дітей на тимчасово окупованих територіях.