У Мінцифри заперечили витік персональних даних українців з “Дії”: що відомо

"Дія". Ілюстративне фото: Мінцифри

Нардеп Олександр Федієнко заявив, що у відкритому доступі виявили архів із персональною інформацією понад 20 мільйонів українців. У Мінцифри заперечили це та заявили, що витоків інформації із “Дії” не було.

Про це повідомили Олександр Федієнко та Мінцифри.

Народний обранець заявив, що у відкритому доступі з’явився файл під назвою “diia_users_db_2025.zip”. У ньому нібито зібрані дані 20 мільйонів українців.

Федієнко каже, що цю інформацію, ймовірно, зібрали з різних фінансових установ і державних реєстрів, зокрема, пов’язаних із податковою. Серед іншого, в базі начебто є й дані тих людей, які ніколи не користувалися застосунком “Дія”.

Депутат додав, що частина інформації доступна безоплатно, тоді ж як усі повні дані пропонують придбати. Він наголосив, що “поширення таких архівів може призвести до атак і зловживань”.

Тим часом у Міністерстві цифрової трансформації відповіли, що “жодних витоків” із застосунку не було.

“Поширені файли — фальсифікація, та не походять із систем “Дії” і не є результатом їхнього зламу чи витоку”, — заявив заступник міністра цифрової трансформації з кібербезпеки Віталій Балашов.

У відомстві кажуть, що опубліковані файли — це суміш раніше відомих “зливів” з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони мали вигляд “свіжої” бази даних.

Як стверджують у Мінцифри наголосили, “Дія” не зберігає персональних даних, а інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту та не накопичується в застосунку чи на порталі.

Нагадаємо, під час роботи з навчальною версією системи “е-Нотаріат” стався витік даних українців. Нотаріальна палата України закликала зупинити тестування системи. Однак в уряді запевнили, що витоку не було.