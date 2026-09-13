Миколаївська громада погодила 24 житлові сертифікати за зруйноване житло

Наслідки російських обстрілів у прифронтовій Миколаївці, червень 2026 року. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

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У Миколаївській громаді продовжують призначати компенсації жителям, чиї оселі зруйнували російські обстріли. За результатами роботи комісії 11 вересня погодили 24 житлові сертифікати на загальну суму понад 45,5 мільйона гривень.

Про результати роботи комісії повідомили у Миколаївській міській військовій адміністрації.

За підсумками засідання комісії, 11 вересня жителям громади погодили 24 житлові сертифікати за знищене внаслідок російської агресії житло. Загальна сума компенсацій становить понад 45,5 мільйона гривень.

У військовій адміністрації нагадали, що подати заяву на отримання компенсації за знищене житло можна через застосунок або портал “Дія”, а також у відділеннях ЦНАП.

Житловий сертифікат у межах програми “єВідновлення” можна використати для придбання іншого житла замість знищеного.

У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:

+38 (095) 82-09-480 — Білоусова Галина Іванівна (Рай-Олександрівський старостинський округ);

+38 (095) 69-89-818 — Денисенко Ігор Миколайович (Малинівський старостинський округ);

+38 (050) 47-42-925 — Дегтярьова Вікторія Володимирівна (Райгородоцький старостинський округ);

+38 (095) 13-91-816 — Селищева Анжела Вікторівна (м. Миколаївка);

+38 (099) 30-79-528 — Бондаренко Олексій Юрійович (м. Миколаївка);

+38 (050) 70-14-001 — Бистрицька Оксана Юріївна (м. Миколаївка);

+38 (099) 31-54-633 — гаряча лінія.

Раніше ми розповідали, як через наближення фронту Миколаївська громада змінила роботу частини служб. Архіви вивезли з Донеччини, а комунальників залучають до будівництва фортифікацій.